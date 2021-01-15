多頭無視拉加德 比特幣4天內重返4萬美元大關

無視歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 近期的監管警告，比特幣多頭持續挺進，比特幣才花了短短四天，週四 (14 日) 就重返 4 萬美元大關。

無視歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 近期的監管警告，比特幣多頭持續挺進 (圖片：AFP)

上週五比特幣創下歷史新高 41962.36 美元後，週一 (11 日) 比特幣浴血，暴跌逾 20% 至近 3 萬美元大關，然而，才不到短短四天，週四比特幣自 34,388.53 美元單日低點，急升至 40,100 美元，截稿前，暫報 39761 美元。

比特幣 4 天內重返 4 萬美元大關 (圖片：鉅亨網)

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週三 (13 日) 在《路透》線上活動表示，比特幣是一種「投機資產」，未來需要監管，並與完全應受譴責的洗錢活動關連起來。她還表示，希望在未來 5 年之內，歐洲會推出自己的數位貨幣。

英國金融行為監管局 (FCA) 週一也曾發布「空」襲警報，加密貨幣投資人應有心理準備會賠掉所有的錢。

FCA 警告，對於加密資產有關的投資，若出現任何問題，消費者不太可能獲得金融公評服務機制 (FOS) 或金融服務賠償機制 (FSCS)。

比特幣需求正在進一步增長，比特幣本週仍每天上漲約 14%、週漲 7%、月翻了一倍多，一年內飆漲 389%。週四幣圈漲幅最猛的是 Polkadot，飆升約 29%，以太幣 (ETH) 上漲近 14 %，暫報 1,215 美元。

零售投資平台 eToro 週三 (13 日) 警告客戶，由於對比特幣及其他加密貨幣的需求過大，它在處理周末買入訂單時可能遭遇挑戰，必要時將在周末限制買入訂單。

方舟投資管理公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長 Cathie Wood 週四表示，她持續看好美股、房地產、比特幣。

機構投資者也持續看好比特幣。摩根士丹利分析師表示，由於美元大幅下跌、實質利率為負且政策不確定性持續存在，投資者一直在尋找傳統現金的替代品。數位資產的創新持續迅速，並可能推動增長，隨著時間推移，機構投資者也參與其中。

Stokoe Partnership Solicitors 金融犯罪律師 Bambos Tsiattalou 表示，更嚴格的監管將是加密貨幣的一個主要問題。

Bambos Tsiattalou 表示，許多人購買比特幣和其他加密貨幣，是因為他們擔心且不信任法定貨幣。因此，更嚴格的監管將摧毀比特幣的吸引力。