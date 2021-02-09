曇花一現！Clubhouse已遭到中國當局封鎖

近期迅速竄紅的語音社交平台 Clubhouse 在網路上掀起一股風潮，許多中國用戶藉此暢談爭議性的政治和人權問題，可惜好景不常，多位中國用戶周一 (8 日) 反應，Clubhouse 似乎已遭到當局封鎖。

周一晚間有中國用戶在微信群組內反應無法連網登入 Clubhouse，也收不到註冊的驗證訊息。反對中國網路審查的網站 Greatfire.org 隨後向外媒證實，Clubhouse 的 API(應用程式介面) 已在北京時間周一晚間 7 點左右遭到封鎖。

不過，港媒《香港 01》報導稱，有中國網友透露可透過翻牆方式進入，關掉 VPN 後也可以繼續聽到內容。

因未受到言論審查，過去一周以來，成千上萬的中國網友湧入 Clubhouse，大聊香港、新疆、西藏及台獨等敏感議題，享受前所未有的言論自由，也為兩岸三地網友帶來難得的交流機會。

此外，#Clubhouse 的標籤在微博吸引了超過 5100 萬的瀏覽次數，甚至有許多人在網路上兜售 Clubhouse 邀請碼，喊價最高達到人民幣 400 元 (約新台幣 1800 元)，如今已全數遭到下架。

Clubhouse 的火熱程度也引來中國官媒《環球時報》的關注，批評 Clubhouse 並非言論自由的樂土，有壓制支持中國言論的疑慮，不看好這項 App 在中國的發展性。