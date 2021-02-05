南韓政府與莫德納 就2億美元規模的疫苗工廠投資進行協商

根據《路透社》週五 (5 日) 報導，南韓政府為了該國國內約 2 億美元規模的疫苗產業建設，正與美國醫藥廠商莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 進行協商。該項消息是南韓中小企業暨創業部前任部長朴映宣，在接受《亞洲商業日報》(Asia Business Daily) 採訪時所披露。

朴映宣在受訪時提到，莫德納對亞洲市場表達高度興趣。朴映宣為參加首爾市長選舉而在 1 月辭去部長職務，但也以內閣閣員身分參加與莫德納之間的會議。

關於該則報導內容，朴映宣的競選團隊已作出確認，莫德納方面則是在截稿前還未能取得評論。

朴映宣提到「莫德納對於 2 億美元的投資表達興趣。因為是以中小企業暨創業部部長的身分與莫德納進行協商，當前仍會參加相關會議。」

朴映宣在辭去部長職務當天，有透過視訊會議方式與莫德納開會。另外在下週也有安排另一次的會議。

選舉團隊的幹部表示，工廠有很大可能會落腳首爾。疫苗的投產時期及規模還尚未定案。

莫德納在上個月的時候，將 2021 年的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗預估產量拉高到 6 億次的接種份量，較原本估計多了 1 億次的份量。

南韓政府在去年 12 月時宣布，該國為取得大約 4000 萬次的新冠病毒疫苗的接種份量，已經和莫德納達成協議。