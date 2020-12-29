南韓確保原先兩倍的莫德納疫苗 含牛津疫苗超越總人口數

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台 29 日 (週二) 宣布，該國總統文在寅 28 日 (週一) 與美國生物技術公司莫德納 (MRNA-US) 的執行長班塞爾 (Stephane Bancel) 通過電話，就 2000 萬人用量的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗採購達成共識。

南韓原本計畫從莫德納方面取得 1000 萬人用量的新冠病毒疫苗，而隨著這次溝通結果也增加為兩倍之多。

此外，青瓦台發言人康珉碩也在當天宣布，莫德納疫苗將提前到 2021 年第二季開始供應。先前文在寅總統與班塞爾在商量後，原本計畫在 2021 年第三季供應疫苗。

班塞爾向文在寅說道：「為了能夠儘早提供疫苗，將會盡一切努力。」並表示，如果南韓政府希望的話，也能在今年內簽訂合約。對此，文在寅也說道：「希望最好能在今年內簽下合約。」向班塞爾作出回應。

康珉碩也表示，待南韓與莫德納簽下合約後，再加上英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的疫苗供應合約，共可確保 5600 萬人的疫苗用量。這個數字也超越該國的人口總數、約 5100 萬人。

另一方面，為了因應新冠肺炎的全球大流行，文在寅與班塞爾也同意簽訂合作備忘錄，未來南韓國立傳染病研究所與莫德納將共同進行臨床實驗及相關研發。

除此之外，為讓莫德納疫苗可以委交南韓企業生產，雙方也決定強化合作關係。