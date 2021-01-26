Moderna：疫苗對英國和南非變種病毒有效 將測試追加劑量

美國製藥公司莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周一 (25 日) 表示，自家疫苗將能對抗在英國和南非發現的變種病毒，不過針對南非的變種病毒株的抗體反應可能減弱，預防起見，將進行追加劑量的新測試。Moderna 股價收盤大漲 12%。

Moderna 表示，自家疫苗針對英國變種病毒株的抗體反應未減弱，對南非病毒株的抗體反應則減弱，但相信目前兩劑的方案依然可以提供保護效力。

Moderna 正在研究未來推出「追加劑量」(booster shot，或加強注射) 的可能性，一旦有證據顯示現有疫苗對南非病毒株效力下降，就能加以改善。追加劑量可能是利用現有疫苗，也可能是針對南非變種病毒設計新的疫苗。

Moderna 總裁 Stephen Hoge 說：「病毒不可能一成不變。雖然疫苗對現有病毒株有效... 如何保持靈活、開發潛在的工具和療法依然重要，這樣才能繼續擊退病毒。」

該公司預期，完成接種兩劑的人可以擁有至少一年的抗病毒效力。

在英國、南非和巴西發現的新變種病毒，令人擔心已開發出來的疫苗效力可能不足以提供保護。輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 先前曾公開測試結果，顯示自家疫苗能有效對抗英國變種病毒，但尚未揭露對南非變種病毒的研究結果。

Moderna 股價周一收盤大漲 12.2% 至每股 147 美元。Jefferies 分析師 Michael Yee 表示，Moderna 疫苗對南非變種病毒的抗體反應仍高於具備保護效力的門檻，是鼓舞人心的消息，至於 Moderna 仍開發加強注射新疫苗的速度快慢，將是展現 mRNA 新技術靈活度的機會。

美國食品藥物管理局 (FDA) 疫苗顧問小組成員 Paul Offit 博士表示，他對 Moderna 疫苗的保護力只有輕微的疑慮，雖然抗體中和反應減弱，但不等於未受保護，這樣的程度可能仍足以對抗嚴重感染。

他說：「疫苗最終目的是讓人不至於入院或病故，如果有感染症況或輕微感染，對醫療系統不至於構成負擔。」