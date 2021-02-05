〈財報〉Snap Q4表現亮眼 但Q1財測太黯淡 盤後一度重挫10%

Snap (SNAP-US) 週四盤後公布第四季財報，儘管淨損縮減且營收和用戶成長均優於華爾街預期，但因預期第一季調整後 EBITDA 遠低於分析師預測，盤後一度重挫約 10%，稍後拉回至約莫 7% 跌幅。
Q4 財報關鍵數據 vs 分析師預期共識
- 調整後 EPS：9 美分 vs. 7 美分 (根據 Refinitiv 調查)
- 營收：9.11 億美元 vs. 8.574 億美元 (根據 Refinitiv 調查)
- 全球每日活躍用戶人數 (DAU)： 2.65 億人 vs. 2.5779 藝人 (根據 FactSet 調查)
- 每用戶平均營收 (ARPU)：3.44 美元 vs. 3.34 美元 (根據 FactSet 調查)
- 淨損：年減 53%，自去年的 2.41 億美元縮減至 1.13 億美元
Snap 第四季 DAU 2.65 億人，較 10 月時公布的 2.49 億人季增 6%，若與去年同期 2.18 億人相比，則年增近 22%。
Q1 財測
Snap 估計，第一季調整後 EBITDA 虧損介於 5000 萬美元至 7000 萬美元，遠低於分析師共識預期。根據 Refinitiv，分析師共識預期該公司第一季調整後 EBITDA 獲利 1930 萬美元。
然而，Snap 財務長 Derek Andersen 表示，第一季的表現可能受兩大關鍵因素影響。首先，1 月 6 日美國國會大廈暴動之後，因品牌廣告商暫停廣告活動，Snap 的廣告需求出現 2 週的中斷。
「因此，我們本季開展的時間比本來的預期還要慢。」
此外，Andersen 告警，蘋果在 iOS 14 改變了隱私設定，預計會在第一季生效，成為另一個需求中斷的風險。「因為這些改變可能會衝擊社交媒體公司將廣告定位用戶的能力。」
「目前尚不清楚，這些變動對我們業務的營收動能會有什麼長期衝擊，可能要等這些變動執行幾個月後或更久，才能弄清楚。」