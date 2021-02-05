〈財報〉Snap Q4表現亮眼 但Q1財測太黯淡 盤後一度重挫10%

Snap (SNAP-US) 週四盤後公布第四季財報，儘管淨損縮減且營收和用戶成長均優於華爾街預期，但因預期第一季調整後 EBITDA 遠低於分析師預測，盤後一度重挫約 10%，稍後拉回至約莫 7% 跌幅。

Q4 財報關鍵數據 vs 分析師預期共識

調整後 EPS：9 美分 vs. 7 美分 (根據 Refinitiv 調查)

營收：9.11 億美元 vs. 8.574 億美元 (根據 Refinitiv 調查)

全球每日活躍用戶人數 (DAU)： 2.65 億人 vs. 2.5779 藝人 (根據 FactSet 調查)

每用戶平均營收 (ARPU)：3.44 美元 vs. 3.34 美元 (根據 FactSet 調查)

淨損：年減 53%，自去年的 2.41 億美元縮減至 1.13 億美元

Snap 第四季 DAU 2.65 億人，較 10 月時公布的 2.49 億人季增 6%，若與去年同期 2.18 億人相比，則年增近 22%。

Q1 財測

EBITDA：虧損介於 5000 萬美元至 7000 萬美元

營收成長：56% 至 60%

DAU：2.75 億人

Snap 估計，第一季調整後 EBITDA 虧損介於 5000 萬美元至 7000 萬美元，遠低於分析師共識預期。根據 Refinitiv，分析師共識預期該公司第一季調整後 EBITDA 獲利 1930 萬美元。

然而，Snap 財務長 Derek Andersen 表示，第一季的表現可能受兩大關鍵因素影響。首先，1 月 6 日美國國會大廈暴動之後，因品牌廣告商暫停廣告活動，Snap 的廣告需求出現 2 週的中斷。

「因此，我們本季開展的時間比本來的預期還要慢。」

此外，Andersen 告警，蘋果在 iOS 14 改變了隱私設定，預計會在第一季生效，成為另一個需求中斷的風險。「因為這些改變可能會衝擊社交媒體公司將廣告定位用戶的能力。」

「目前尚不清楚，這些變動對我們業務的營收動能會有什麼長期衝擊，可能要等這些變動執行幾個月後或更久，才能弄清楚。」