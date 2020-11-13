AR結合電商！小摩：Snap明年網路廣告業務將成長20%

Snap (SNAP-US) 週四股價一度大漲 7%，係因投行報告強調了該公司與電商相關的實境增強 (AR) 策略，以及該公司 2021 年網路廣告業務成長 20% 的潛力。

Snap 週四最終上漲 4.78%，收 40.30 美元。

德意志銀行週三發布的報告指出，基於 Snap 公司的 AR 技術為其打造在電商成功的基礎，因此已將目標價自 40 美元提高至 48 美元。

AR 技術可讓使用者將電腦生成的圖像疊加到周圍真實世界拍攝的照片上，例如將有意購買的運動鞋套用到到自拍的腳上，或者使用濾鏡將自拍照片變成動漫人物。

德意志銀行報告提到，「我們認為 Snap 濾鏡 / 鏡頭上的贊助廣告定位規模比大多數投資者意識到的程度還要好，且能更明確的與 Snap 電商策略結合，雖然 Snap 電商策略仍模糊，但我們預期 Snap 將推出更多 AR 購物體驗，包括虛擬商店。」

德意志銀行特別指出，AR 鏡頭和濾鏡的廣告商機未來幾年可能營收價值 40 億美元。Gucci 和 Champs Sports 已經是使用該技術讓消費者嘗試虛擬運動鞋的品牌之一。

此外，摩根士丹利週四分析報告預期，Snap 2021 年網路廣告能成長 20%。該報告強調，電商的成長崛起，數位廣告可能是長期永久的趨勢，且品牌廣告在第三季回升。

「大方向來說，我們持續認為廣告是週期性的，且 GDP 加速成長會讓更多產業提高廣告支出，因為企業會想趁消費復甦 / 重啟之際，砸錢撈顧客。」