熱潮難擋！四檔電動車小型股大漲 投資人摸不著頭緒

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，四檔小型電動車股票漲勢再起，包括 Workhorse(WKHS-US)、Arcimoto(FUV-US)、 Electra Meccanica (SOLO-US)、Canoo (GOEV-US) 周四大漲至少 12%，令投資人摸不著頭緒。

商用電動車製造商 Workhorse 收盤突破 41 美元，改寫 52 周新高，漲幅逼近 15%。同樣生產小型電動車的 Arcimoto、Electra Meccanica 各漲 13% 和 14%；歷經最近漲幅，Arcimoto 市值已經達到 10 億美元。

此外，國巨和宸鴻投資的 Canoo 漲逾 12%。

相較之下，特斯拉 (TSLA-US) 周四收盤下跌約 0.8%。

周四帶動這些小型股漲勢的因素並不顯著，大部分利多都已經發酵一段時間。例如 Canoo 的名字和蘋果電動自駕車連在一起，但這已經是將近一個月前的消息。Workhorse 曾在美國總統拜登宣布政府車隊全面電動化之後大漲，但這也已經是兩周前的消息。

Acrimoto 則在 1 月 6 日宣布在奧勒岡州買下另一座工廠，原本廠房幾周內就要完工。Electra Meccanica 上漲原因不明。

或許這是因為有人在推特報明牌。特斯拉大多頭 Ross Gerber 推文表示，他除了投資特斯拉，還買進 Acrimoto，但這則推文也已經是周二的事。

報導指出，四檔小型股的漲勢也可能是最近 GameStop 軋空熱潮帶來的餘波，因為這四檔股票都的空頭部位都很高。

也有可能，周四的漲勢是上述所有利多加總起來所造就的結果。這四檔股票在過去五個交易日的累計漲幅平均達到 28%，同期間標普 500 只上漲約 2%。今年來，這四檔小型電動車股票平均漲幅已經超過 85%。

巴隆認為，這一切反映投資人熱切期待電動車領域的下一個明日之星，因而把目光轉向小型股，也反映投資人「害怕錯過」(FOMO) 的心理。