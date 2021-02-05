〈貴金屬盤後〉美就業現曙光、美元漲、公債殖利率升 黃金跌破1800美元

週四 (4 日) 交易，黃金和白銀期貨價格重挫 2% 以上，係因美國上週失業救濟請領人數連續第三週下降、美元走強、公債殖利率上升。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 指出，週五將公布的美國每月就業數據「將是決定金價近期能回升還是繼續朝 1750 美元下行的關鍵動力。」

4 月交割的黃金期貨價格重挫 43.90 美元或近 2.4%，收每盎司 1791.20 美元，觸及交易最活絡契約自去年 11 月以來最低收盤價。

3 月白銀期貨價格下跌 65 美分或近 2.4%，最終收每盎司 26.234 美元。

白銀週三上漲 1.8%、週二重挫 10% 以上。

美國每週請領失業救濟金報告顯示，1 月底請領失業救濟金人數連續第三週下降，達到 9 週低點，表明隨著創紀錄高點的新冠新增病例逐漸下降，企業招聘人數再次慢慢上升。

美國商務部週四公布，12 月工廠訂單上升 1.1%，為連續第八個月上升。

與此同時，在英國央行 (BOE) 週四宣布開始為負利率做準備後， 大宗商品交易者也關注債券和貨幣的走勢。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 2 個月高點，而 10 年期公債殖利率上升至 1.14%，約 1 月中旬以來最高水準。美元走強與公債殖利率上升不利黃金價格，因黃金以美元計價且不孳息。

「由於國會正在討論超大規模刺激措施，幾乎沒有什麼阻力，我認為美元強勢在接下來幾個交易日就會消散，而黃金準備回彈。」Wright 說。

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