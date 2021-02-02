分析師：白銀仍有上漲空間 但漲勢恐難以為繼

Wallstreetbets(WSB) 上周發揮強大團結能力，號召散戶投資人買股軋爆做空機構後，轉戰貴金屬市場，並大幅推升白銀漲勢。Swissquote Bank 分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，白銀漲勢在某種程度上雖然合理，甚至還有上漲空間，但漲勢恐難以為繼。

除了軋空以外，WSB 網友所擁護的投資論點在於：白銀價格長期受到低估。Ozkardeskaya 也認同看多白銀有一定道理，作為太陽能面板、半導體等高科技應用的關鍵原物料，人們普遍認為，這些應用有望實現長期增長，從而帶動白銀價格走高。

由於黃金與白銀性質雷同，從過去到現在均被公認為避險資產，價格關係也時常被拿來做比較，久了之後，金銀比 (Gold-Silver-Ratio) 便作為探討兩者價差的一種模式。

從歷史數據來看，金銀比均值落在 60 左右屬於合理範圍，代表一盎司的黃金價格為白銀價格的 60 倍。稍早白銀價格雖一度攀至 29 美元附近，Ozkardeskaya 表示，考慮到現階段金價穩定落在 1800 美元附近，因此白銀仍有望衝上 30-32 美元區間。

近 20 年金銀比走勢圖 (圖：Marketwatch)

不過，Ozkardeskaya 認為白銀漲勢僅為暫時，他注意到 WSB 論壇上已出現不同聲音。

周一 (1 日) 稍早 WSB 部分貼文稱，對白銀的炒作是對沖基金的伎倆，目的是為了激發散戶投資人的能量，以分散他們對 GameStop 的注意力。

Ozkardeskaya 對此表示：「你必須記得，這場遊戲最重要的是，若你失去一切支持或動能，那遊戲將就此結束，這股投機熱潮是個繁榮但危險的遊戲。」

截至台北時間周二 (2 日) 上午 1 時許，白銀期貨漲幅收斂至 6.8％，暫報 28.750 美元。