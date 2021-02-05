〈台股盤前要聞〉日月光打線封裝產能缺整年、群創去年虧轉盈 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，日月光投控估打線封裝產能可能將缺一整年；群創去年 Q4 賺逾百億元，全年成功轉盈；光罩買回庫藏股計畫，罕見遭獨董反對。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

日月光投控估今年打線封裝產能將缺一整年 每股配息不低於 4 元

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (4) 日召開法說會，執行長吳田玉指出，從目前客戶需求來看，今年營收可望逐季成長，且價格非常友善，有助毛利率上揚，尤其打線封裝先前預計產能緊俏至上半年，現在看起來產能將缺一整年，預估每股配息將不低於 4 元。閱讀全文...

群創去年 Q4 賺逾百億元寫近 14 季新高 全年虧轉盈 EPS 0.17 元

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (4) 日公布去年財報，受惠宅經濟需求暢旺、面板價格維持上揚走勢，去年第 4 季繳出三率三升成績，連兩季獲利，單季稅後純益達 101.43 億元，每股純益 1.04 元，創下近 14 季單季新高，去年全年也轉虧為盈，純益達 16.36 億元、每股純益 0.17 元。閱讀全文...

罕見！光罩庫藏股計畫遭獨董反對

光罩 (2338-TW) 訂昨 (4) 日起買回庫藏股 1 萬張，公司公告遭擔任獨董的前金管會證期局局長吳裕群在董事會中，以「執行庫藏股時應考量公司財務狀況及資金的流動性」為由，提出反對意見。由於光罩最新財報記載公司現金與約當現金僅約 8 億元，此次庫藏股上限金額高達 6 億元，等於要花 75% 現金買回自家股票，獨董罕見反對公司買自家股股票，引發關注。閱讀全文...

友達去年 Q4 大賺 84 億元寫近 13 季新高 全年每股賺 0.36 元

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (4) 日公布去年財報，受惠遠距商機、宅經濟需求發威，帶動面板出貨動能加溫、加上價格回溫，連兩季獲利，去年第 4 季繳出三率三升成績，單季稅後純益達約 84.35 億元，每股純益約達 0.89 元，創下近 13 季單季新高，並彌補去年上半年虧損，全年稅後純益 33.76 億元、每股純益 0.36 元。閱讀全文...

鴻海 1 月營收 5002.18 億元 創歷年同期新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (4) 日公告 1 月營收，在 iPhone 12 等消費性電子產品出貨旺季回落下，營收 5002.18 億元，月減 29.9%、不過年增 37.2%，仍創歷年同期新高。閱讀全文...

聯詠全產品線需求成長 Q1 營收季增 12-15% 再創高 雙率再寫新猷

驅動晶片大廠聯詠 (3034-TW) 昨 (4) 日召開法說會，總經理王守仁指出，由於全球遠端商機延續，全產品線將保持成長，且因供應鏈緊張，銷售單價持續向上，第一季營收估達 252-260 億元，季增 12-15%，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，雙率也將續寫新猷。閱讀全文...

華碩斥 15 億元取得瑞傳 30% 股權 結盟振結盟振樺電 1 年後評估增持至 45%

華碩 (2357-TW) 及振樺電 (8114-TW) 昨 (4) 日同步召開重訊，華碩宣布，擬以 15 億元，收購振樺電子公司瑞傳 30% 股權，預計本季完成交易，並評估 1 年後再取得 15% 股權，最多斥資 23.25 億元，取得 45% 股權，強化發展 AIoT 事業。閱讀全文...

中華電今年資本支出攀高峰 明後年逐步降低

中華電 (2412-TW) 日前公布資本支出一舉攀升到 431.5 億元，創新高，總經理郭水義昨 (4) 日線上法說提到，由於今年為 5G 網路建置衝刺期，加上積極與各界合作發展 5G 創新應用，因此今年資本支出將會是近年高峰，明、後年則會逐步降低。閱讀全文...