〈聯詠法說〉全產品線需求成長 Q1營收季增12-15%再創高 雙率再寫新猷

驅動晶片大廠聯詠 (3034-TW) 今 (4) 日召開法說會，總經理王守仁指出，由於全球遠端商機延續，全產品線將保持成長，且因供應鏈緊張，銷售單價持續向上，第一季營收估達 252-260 億元，季增 12-15%，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，雙率也將續寫新猷。

王守仁表示，儘管各國疫苗開始施打，但疫情持續延燒，居家工作等遠距互動將成為常態，看好上半年淡季不淡，SOC、驅動晶片等所有產品第一季皆會持續成長，且動能可望延續至第二季。

聯詠預估，以新台幣兌美元匯率 28 元計算，營收估達 252-260 億元，季增 12-15%，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，雙率也較上季的新高紀錄 35.87%、21.15% 再成長，顯現漲價效應、產品組合的優化力道遠優於市場預期。

就各產品線來看，王守仁指出，聯詠第一季 SOC、驅動晶片出貨皆較上季成長，其中，SOC 成長率大於驅動晶片，主要因上季封測交期拉長，部分出貨遞延至今年首季，全年來看，SOC 展望相當不錯，驅動晶片市場也將保持增長。

聯詠 SOC 產品包括電視 SOC、電源管理與安防領域，其中，電視 SOC 今年除了既有韓系客戶，也將加入其他非韓系客戶，Power Discrete(功率離散元件) 也將從過往的大尺寸面板領域，跨入中小型尺寸面板如手機等。

安防領域則已經與客戶合作一段時間，包括前端、後端都有不錯的收穫，今年將會有些成果，其他如車用的行車紀錄器，也會有不錯的成長。

驅動晶片方面，王守仁看好，受惠面板產業需求不錯，帶動筆電、平板、電競螢幕需求增加，預期今年業績將持續成長，目前也與供應商確保更多產能支援，且因整體供應鏈緊張、供不應求，預期銷售單價持續將成長。

細分 TDDI、OLED 驅動晶片，王守仁預期，第一季由於春節、供應鏈因素影響，TDDI 業績估持平上季高檔，全年整個市場將持續成長，OLED 驅動晶片則因需求回溫，出貨將優於上季，2021 年出貨有非常大的機會大於 2020 年。

對於手機庫存，王守仁補充，現今市場仍處於供不應求狀況，品牌系統廠需求仍相當強勁，庫存水位應該偏低。

至於新產品與技術，聯詠屏下指紋辨識進度最快，預計第二季將進入量產，OLED TDDI 今年也有樣品問世，實際量產則需視客戶情況而定，FTDDI 的三合一解決方案也已經完成設計，後續採用進度仍取決於面板客戶。

針對供應鏈產能緊繃，王守仁強調，現在 8、12 吋產能以及任何節點製程產能都很緊張，影響部分車用半導體供應，短時間也確實會擠壓部分驅動晶片產能，封測端如 BGA、打線封裝也同樣緊張，將持續與供應商爭取更多產能，紓解產能不足壓力。