〈群創財報〉去年Q4賺逾百億元寫近14季新高 全年虧轉盈 EPS 0.17元

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (4) 日公布去年財報，受惠宅經濟需求暢旺、面板價格維持上揚走勢，去年第 4 季繳出三率三升成績，連兩季獲利，單季稅後純益達 101.43 億元，每股純益 1.04 元，創下近 14 季單季新高，去年全年也轉虧為盈，純益達 16.36 億元、每股純益 0.17 元。

群創去年第 4 季營收 780.68 億元，季增 4.69%，年增 19.05%，毛利率 20.43%、季增 11.14 個百分點，營益率 12.88%、季增 11.09 個百分點，稅後純益 101.43 億元、季增 557.78%，淨利率 12.99%、季增 10.92 個百分點，單季毛利率、營益率、淨利率均由去年負轉正，每股盈餘 1.04 元，為近 14 季單季新高。

群創累計去年營收 2699.11 億元，年增 7.1%，毛利率 8.83%，年增 7.63 個百分點，營益率 0.67%，由去年負轉正，也成功彌補上半年虧損影響，累計去年稅後純益達 16.36 億元，淨利率達 0.61%、也由去年負轉正，每股純益 0.17 元。

群創也公告去年折舊及攤銷為新台幣 90 億元、資本支出為新台幣 49 億元。

出貨方面，群創統計去年第 4 季整體出貨面積達 743 萬平方公尺、季減 4.9%，液晶面板售價為每平方公尺 362 元美元，累計去年全年整體出貨面積為 2857 萬平方公尺、年減 1.3%。

第 4 季個產品營收比重則為手機及商用產品 27%、可攜式電腦 25%、桌上型螢幕 11%、電視 38%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 22%、29%、12%、7%、29%。