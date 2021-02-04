台股量縮收黑 外資提款逾百億 三大法人土洋對作賣超112.73億元

台股明天封關，市場多頭今 (4) 日轉趨觀望，隨著調節賣壓出籠後，電子股普遍下挫，金融傳產相對有撐，儘管大盤一度翻紅，但買方追價力道有限，加權指數終場跌 65 點，收在 15706 點，月線及 10 日線失而復得。外資今天再倒貨台股，賣超逾百億，三大法人呈土洋對作，合計賣超 112.73 億元。

台股農曆封關前夕，成交值進一步縮至 2500 多億元，觀察籌碼面，外資昨日小賣 4.6 億元，今天再提款 116.97 億元；投信則轉為買超 3.7 億元；自營商小買 0.53 億元。三大法人合計賣超 112.73 億元。

觀察主要權值股表現，台積電今日陷入震盪整理格局，終場小跌 3 元，收 627 元；聯發科、聯電、大立光等電子股表現也偏弱，終場均收黑；鴻海賣壓相對較重，跌逾 2%，收 114 元，失守月線；台達電獲得買盤青睞漲逾 1%；國泰金、統一、和泰車與中租 - KY 等金融傳產族群，表現相對有撐。

砷化鎵廠穩懋去年財報三率三升，每股純益 15.45 元創新高，但因三個廠區將陸續進行歲修，估本季營收將季減 11-13%，部分外資在法說後轉持保守看法，使得穩懋今日股價遭摜壓，一度落入跌停 383 元。全新、宏捷科雖然 1 月營收表現不俗，但也同步遭到調節，收盤下挫約 1-2%。面板大廠友達去年 Q4 財報亮眼，全年成功擺脫虧損，但股價連日漲多，今日遭到空方狙擊重挫逾 6%，群創則收平盤價、彩晶小跌作收。

生技醫療族群匯集多頭人氣，其中，高端疫苗研發中的新冠疫苗傳出有心斬獲，連日獲得外資青睞，今日再以漲停價 135 元關門，創新高；角膜塑型片廠商亨泰光上月掛牌上櫃後，股價表現犀利，今日又重拾漲勢亮出漲停；此外，晶碩、寶齡富錦、國光生、亞諾法、懷特等也都吸引資金進駐。

去年疫情帶動歐美自行車需求，雙雄均繳出亮眼成績單，今年春節兩岸工廠也都積極趕工出貨，其中，美利達更獲歐系外資看好 SBC 投資收益，調升目標價，帶動今日股價大漲逾 5%，一度來到 304.5 元，終場收 297 元仍創歷史新高，巨大同步上漲 1.6%。