〈友達法說〉去年Q4大賺84億元寫近13季新高 全年每股賺0.36元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (4) 日公布去年財報，受惠遠距商機、宅經濟需求發威，帶動面板出貨動能加溫、加上價格回溫，連兩季獲利，去年第 4 季繳出三率三升成績，單季稅後純益達約 84.35 億元，每股純益約達 0.89 元，創下近 13 季單季新高，並彌補去年上半年虧損，全年稅後純益 33.76 億元、每股純益 0.36 元。

友達去年第 4 季營收 805.35 億元，季增 9.98%，年增 29.96%，毛利率 16.95%、季增 6.35 個百分點，營益率 10.28%、季增 6.66 個百分點，稅後純益 84.35 億元、季增 191.5%，淨利率 10.47%、季增 6.52 個百分點，單季毛利率、營益率、淨利率均由負轉正，每股純益 0.89 元，為近 13 季單季新高。

友達去年營收 2709.55 億元，年增 0.8%，毛利率 8.4%，年增 8.23 個百分點，營益率 0.77%，也由負轉正，彌補上半年虧損影響，累計去年稅後純益達 33.76 億元，淨利率達 1.25%，每股純益 0.36 元。

友達今日也將召開法說會，市場關注，面板供需、玻璃基板供給缺口擴大、赴外設廠等議題。