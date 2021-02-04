罕見！光罩庫藏股計畫遭獨董反對

光罩 (2338-TW) 訂今 (4) 日起買回庫藏股 1 萬張，公司公告遭擔任獨董的前金管會證期局局長吳裕群在董事會中，以「執行庫藏股時應考量公司財務狀況及資金的流動性」為由，提出反對意見。由於光罩最新財報記載公司現金與約當現金僅約 8 億元，此次庫藏股上限金額高達 6 億元，等於要花 75% 現金買回自家股票，獨董罕見反對公司買自家股股票，引發關注。

光罩公司派原本預計，今天起至 4 月 3 日買回庫藏股 1 萬張，占公司已發行股份 3.96%，每股買回價格在 26 至 60 元，將用來轉讓予員工，藉此激勵員工並吸引及留住優秀人才，進而提高公司競爭力。光罩依法可買回股份總金額上限為 12.55 億元，預計此次買庫藏股上限金額為 6 億元。

過往公司派有意實施庫藏股護盤時，鮮少發生董事會成員提反對意見，吳裕群因曾任金管會證期局局長，此次反對光罩實施庫藏股，引發市場關注。

光罩公告，現任獨董、曾任金管會證期局局長的吳裕群對光罩此次庫藏股計畫提出反對意見，強調執行庫藏股時應考量公司財務狀況及資金的流動性；同時，吸引優秀人才應配合公司之發展計劃做長期規劃，公司應提出具體方案再行討論。

吳裕群提出「執行庫藏股時應考量公司財務狀況及資金的流動性」作為反對的理由之一，引起關注。翻開光罩最新財報，截至 2020 年 9 月底，公司現金與約當現進僅 8.03 億元，但公司此次庫藏股規劃最多要花 6 億元，等於 75% 現金與約當現金水位，恐怕是獨董擔心，公司花太多現金買庫藏股，將面臨帳上現金與約當現金大幅下降的風險。

吳裕群認為，若有急迫性，應該降低庫藏股計畫至 3000 張即可，如仍須通過此案，建議刪除轉讓辦法第四條之「兼職員工及顧問」及相關文字，以杜爭議，顯然不願對此案背書。

光罩表示，目前公司財務狀況及資金流動性皆無慮。本公司執行庫藏股轉讓時，會提出具體方案，將吸引優秀人才與公司長期未來發展與規劃適度連結。