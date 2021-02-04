文．洪寶山

如果要用一句話來解讀 2021 年的投資大方向，「疫苗荒、晶片荒、貨櫃荒」九個字可以概括。這個 COVID-19 新冠病毒像是有智慧似的，就在疫苗問世後，加速了變異的速度，英國變種、南非變種，甚至巴西還傳出一人同時感染兩種變異病毒，此新冠病毒在相對貧窮國家繼續擴散、變異，導致 WHO 呼籲英國 (其實也是呼籲其他收購疫苗的富裕國家) 暫停繼續施打疫苗。

上半年人流與物流仍受限

因為已經接種一劑疫苗後，可以達到 65% 的效力，對於重症致死已經具有防護力，雖然臨床上並不確定施打一劑疫苗所產生的抗體可以持續多久，但一般認同至少有三至六個月的效力。與其同一人施打第二劑疫苗達到 90% 以上的效力，WHO 認為還不如讓更多的貧窮國家獲得接種疫苗，圍成更大的防護網，才能早日終結這場疫情。

的確，理智上，WHO 說得客觀，但面臨生死關頭，相信沒有政治人物會甘冒國內反對意見風險而施大愛，所以疫苗問世，只是抗疫的第二階段，人流與物流依舊受到限制，至少今年第三季之前現況不會有太大的改變。

因為疫情導致去年全球航空公司倒了四十多家，加上純貨機本就占約二成，受到去年二至四月中美歐等經濟體無預兆的封城鎖國震撼，供應鏈的庫存降至臨界點，經此教訓，各大廠商預先下單備料或下長單，造成貨櫃海運業突然迎來百年來最旺的第四季，「缺工、缺櫃、缺船」是當前貨櫃業者的共同認知，情況類似缺疫苗般的無解。

第二季貨櫃運價可能大跌

關鍵在於海運業長期不景氣，大量的船、貨櫃都被拆掉了，經歷過「榮景大賺、搶造船、殺價惡性競爭、最後賠錢，然後小航商倒閉、拆船、大航商互相整併」的過程，業者都認清了，有錢慢慢賺，搶市殺價賠錢損人又不利己的道理，導致近年來大家都不想造櫃。

這波市場急單出籠，源自於疫情，既然疫苗已經問世，雖然不知疫情何日終結，但大概也就是這一、二年內的事情，所以缺櫃無解。但短期來看，歐美封港、缺櫃問題會隨著疫情減緩而舒緩，屆時大漲的貨櫃運費會大幅回跌，低點可能出現在今年第二季左右，但之後會持續往上。

了解了這波海運貨櫃的運費大漲背景後，就可以知道股價短線的轉折在元旦前後，陽明 32.15 元高點出現在一月四日，符合上述的觀點，既然運費的低點可能出現在年中，整理時間仍長，季線支撐就不一定能守住，於是一月二十九日盤中 20 元整數關卡攻防戰時，罕見出現高達十四筆的「487」張賣單釋出，而「487」與台語諧音「是白癡」相近，讓網友不禁揣測，是賣出者罵自己是白癡才買陽明。

貨櫃業下半年風雲再起

但這位大戶可能忽略了一點，海運貨櫃業正在一個長波段的復甦階段。這一次運費大漲，但造船量其實沒有增加，最近下水的新船主要都是汰舊換新，而非搶造新船。現在新船講求低速電子控制引擎技術，追求在低速航行中產生燃油高效率與低排放，能省 30~50% 的油耗，但跨越太平洋可能比以前慢了二到六天，有利於運費的穩定，從這個角度來看，今年下半年貨櫃業還會風雲再起。

因為海運吃緊，誰也說不準商品何時能交付客戶，慌張又紊亂的需求造成企業乾脆連第二季的訂單都下了，就連走空運的半導體也都想要多備一點料，避免出現長短料的問題，以目前的訂單能見度來看，晶片設計公司多數今年上半年訂單全滿，以目前供應鏈來說，八吋晶圓代工最為緊俏，其次則是十二吋，甚至連六吋都已經滿載。

台積電接近季線值得關注

照理說，晶圓代工的景氣應該是看不到烏雲，不過根據過往供應鏈斷鏈的經驗，市場認為一定有重複下單的問題，只是不確定有多嚴重。所以當英特爾財報沒有釋出高階委外訂單，外資連續八天賣超台積電 17 萬餘張，股價從 679 元跌到 591 元，相信大家最想知道的是，破 600 元的台積電可以進場了嗎？去年 EPS 約 20 元，600 元的本益比約三十倍，站在先進製程領先三星至少半年到一個世代，三十倍本益比算是合理價，但如果想要賺超跌利潤，可以說越接近季線的 533 元，越值得逢低關注，畢竟以最新的法說會大幅提高資本支出到 250-280 億美元，可以確保未來四年的業績成長，每年漲 100 元，外資喊的千元不是夢。

來源：《理財周刊》1067 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》