台廠汽車鏈 今年大贏家

正值全球政府扶植汽車產業拚經濟之際,錯估終端銷售需求回溫速度的車廠,又碰上半導體產業難得一見的供不應求盛況,搞到全球車用晶片大缺貨,逼得福斯、豐田、本田、福特及 FCA 等國際車廠一月紛紛被迫暫時停產或減產,打亂車市剛從景氣谷底回升的腳步。

桑福德伯恩斯坦 (Sanford C. Bernstein) 預測今年上半年全球汽車工業將減產四五○萬輛,汽車零件廠大陸集團 (Continental) 預估晶片缺貨問題需在六至九個月後才會改善。此情況不僅影響全球汽車銷售,也會衝擊歐美中等汽車產業在 GDP 吃重經濟體的就業數據,成為全球景氣復甦的絆腳石。

車用晶片價漲量增

此外,從二○二○年第四季起全球海運運價飆漲,外銷貨櫃又因疫情受困在歐美碼頭有去無回,導致亞洲大缺櫃航運缺櫃情況持續惡化,不僅衝擊汽車 OEM 及售後零件 (AM) 出口,也影響零組件進口。車廠是缺晶片又缺櫃,市場供給更為吃緊,農曆年後恐出現缺車潮,不利各國產業政策的推動。

近期在多國政治力介入協調下,台積電 (2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)、力積電(6770) 等國內晶圓代工廠不得不同意採用超急件 (Super hot run) 處理,透過投片優先順序的調整,以紓解車用晶片缺貨壓力。

目前車用晶片代工市佔率最高的台積電,十二吋製程可用於生產先進微控制器 (MCU) 與汽車應用控制器,將藉由提升效率與優化生產流程達到增加產量的目標,有助改善第二季車市供應吃緊的情況。

不過,恩智浦、瑞薩等車用晶片 IDM 廠已向各汽車製造商漲價,台積電等台灣代工廠預計最快從二月下旬起到三月間進行階段性調漲,漲幅預期最高達約 15%,可預期車用晶片價格將出現漲價,有利增添車用晶片族群的題材熱度,吸引市場資金目光。

汽車零組件先苦後甘

相較車用晶片的漲價效應,近期汽車零件廠就沒那麼幸運,外銷為主的 OEM 汽車零件廠,既要自行吸收飆漲的海運費用成本,又要去搶海運艙位,營收及獲利率均受到衝擊。例如和大 (1536) 面對特斯拉的催貨要求,只能先調度其他客戶的貨櫃,優先出貨給特斯拉。

每年第四季至隔年第一季則是 AM 汽車零件業傳統外銷旺季,台灣 AM 零件廠也面臨有貨出不得的窘境。例如東陽 (1319) 表示 AM 外銷的運費、貨櫃成本及找貨櫃的工作,都是由客戶端負擔,海運運費飆漲對製造廠影響不大,但顧客找貨櫃不順,帶來無法出貨的困擾。

不過,車廠因去年肺炎生產中斷產生的庫存缺口仍未完全補回,預期今年全球汽車復產後的總產量成長幅度將超越銷售成長,IHS 預測全球汽車銷售增長 9%,生產增 14%,將對零組件帶來更大的庫存回補需求,配合去年低基期效應,相關供應鏈今年營運將出現較強的增長力道。

車用晶片訂單補 封測大贏家

汽車電子化、科技化發展為大勢所趨,搭載車用晶片數量將快速增加,晶片封裝需求也隨之而增,加上車輛空間大,車用晶片封裝多採用打線封裝,封裝毛利率也較高,封測廠願意優先調撥產能來承接車用訂單,日月光投控 (3711)、華泰(2329)、菱生(2369) 等封測廠今年來車用晶片打線封裝訂單出貨比均已超過 1.5。

