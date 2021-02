ESG投資先行者 柏瑞投信勇奪「台灣最佳創新產品獎」

國際知名權威財經雜誌《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Management,AAM),每年定期舉辦「Best of the Best Awards」評選,日前公布 2021 年「台灣最佳創新產品獎」(Most Innovative Product),柏瑞投信以柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 拿下此一殊榮,且為台灣唯一獲得該獎項的業者 *。

AAM 評審團給予柏瑞的得獎理由如下:

「ESG 已成為主流投資領域很重要的一部份,柏瑞投信向台灣投資人推廣 ESG 投資策略的努力,值得讚揚;就基金投資策略而言,柏瑞所採用的 ESG 研究和投資過程亦有跡象顯示和早期的經驗證據表明,柏瑞能夠為對於 ESG 投資組合有興趣的台灣投資人,帶來投資組合附加價值的機會。」

柏瑞投信表示,創新是柏瑞的 DNA,只有作為行業創新者才能享有先行者優勢,整個產業也將長期受益。繼境內首檔高收益債券基金、境內首檔特別股基金之後,2020 年 1 月柏瑞再度領先業界,推出境內首檔全球 ESG 量化債券基金,一推出就大受好評,獲得投資人青睞,儘管基金發行後就遇上疫情衝擊,但反而催化 ESG 成為投資顯學,更因此奠定柏瑞 ESG 投資先行者的地位。

根據投信投顧公會的資料,柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2020 年 1 月底的規模為新台幣 106 億元,一年不到,截至 2020 年 12 月底的規模已經翻倍到 244 億元,成為境內最大投資等級債券基金 **。

儘管如此,柏瑞並沒有停下創新腳步,由於 ESG 在台灣仍屬新型態金融產品,且投資需求愈來愈高,為使投資人能一次掌握 ESG 概念資產,柏瑞投信再度突破,於 2020 年 11 月推出境內首檔以 ESG 為主題的多重資產型基金 ***--- 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),透過全球市場布局,一次掌握 ESG 債券、股票等資產的投資契機。

拜登綠政 有望助長 ESG 投資浪潮

美國總統拜登已正式走馬上任,全球新冠疫情卻捲土重來,更有變種病毒的新威脅,接下來 ESG 債市如何觀察?

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示,民主黨意外取得參議院控制權所帶來的財政擴張預期,讓 10 年期美債殖利率近期突破 1%,然而,從參議院運作制度來看,民主黨雖能主導議程,但重大議案仍須與共和黨妥協,因此在財政擴張、加稅等議題上不至於過度極端。加上美國疫情再趨嚴峻,聯準會寬鬆政策短期內難退場,將會抑制美債利率上揚幅度,預期美債利率波動將是溫和有序,不至於帶給 ESG 債市太大壓力。

另方面,拜登意識到氣候變遷已對美國社會造成不少經濟損失,因此決定將重返巴黎氣候協定,也將積極推動綠色經濟計畫,致力在 2035 年前達到零碳電力與 2050 年前達到碳中和目標,預期將投入至少 2 兆美元,可望進一步助長 ESG 投資浪潮。

在本基金投組規劃方面,截至 2020 年 12 月底,根據量化模型結論,相對增持原物料、銀行與資本財等產業。區域方面,偏好日本存續期間,相對縮短美國、歐元區與英國存續期間。存續年期,偏好 5 年與 20 年。

至於國家配置以成熟國家為主,佔比以美國最大 (47.13%),其次為英國(10.46%)。產業部分以金融(43.26%) 與循環性消費 (15.93%) 為主。不過,投資配置仍將隨市況波動與市場看法而進行調整,並仍須留意 ESG 債市仍有波動風險。

* 資料來源:《亞洲資產管理雜誌》,2021/1。

** 資料來源:投信投顧公會,2020/12/31,基金分類採用投信投顧公會分類之「跨國投資等級債券型」。

*** 資料來源:柏瑞投信、STICA。台灣首檔 ESG 多重資產基金係根據 STICA 分類,境內多重資產型基金分類中符合 ESG 投資逾 60% 為訴求之基金,柏瑞為第一檔首發,2020/9/30。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券,此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外,尚會受到大陸地區法令或政策變更,或人民幣清算服務限制,影響人民幣資金市場之供需,進而導致其匯率波動幅度可能較大,影響此類投資人之投資效益,故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時,其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效,因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意,避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低,然而當該外幣計價之幣別相對於基金及/或基金資產計值幣別下跌時,投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下,投資人可能承受相關金融工具操作之收益/虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損,基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」,年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效,惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見,可能隨時變動,僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110041)