日經：豐田2021年全球生產目標920萬輛創新高 優於疫情前

《日本經濟新聞》3 日 (週三) 報導，據了解日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 在 2021 年全球生產計畫將較去年實質增加 17%，約落在 920 萬輛。這個數字比疫情發生前的 2019 年高出約 2%，也創下該公司全球生產計畫的新高紀錄。

與豐田有生意往來的汽車零件工廠，光是日本國內就估計有 4 萬家，因此這項生產決定可望為這些零件供應商的營運帶來成長動能。

豐田在 2 月上旬之前，就已經向主要的零件供應商通知這項生產計畫，反映該公司連續 8 年在中國市場的銷量創新高，還有北美、日本的需求走穩。預估豐田在 2 月底前，就會公布 2021 年的生產計畫。

依照慣例，豐田在 12 月下旬決定下一年的生產計畫，但這回 2021 年的生產計畫受到車用半導體短缺影響而延後。

關於豐田 2021 年的全球生產展望，估計中國市場將再創新高，北美市場也被看好。因車用晶片短缺所造成的產量減少幅度，估計全年可控制在 5~6 千輛左右。

豐田 2021 年在日本國內的汽車生產預估接近 320 萬輛，超越該公司認為維持僱用及技術所需的 300 萬輛門檻；這和 2020 年的日本國內生產相比增加 9%，和疫情前的 2019 年相比減少 7%。

然而豐田高層憂心，未來還不清楚是否可以確保取得車用晶片。該公司先進零組件的供應商 Denso(6902-JP) 2 日發布財報時說，「雖然當前半導體供給不受影響，但約到今年夏天前後的供貨仍吃緊。」