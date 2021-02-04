諾基亞財報優於預期 今年將全力投資以贏得5G勝利

芬蘭電信網路製造商諾基亞 (Nokia)(NOK-US) 預計連兩年營收下滑，並警告稱 2021 年將面臨艱難，不過新任執行長 Pekka Lundmark 強調，諾基亞將投資一切，以贏得 5G 的勝利。

諾基亞周四 (4 日) 公布的營收及獲利均下滑，但好於分析師預期。諾基亞表示，10-12 月營收下滑 5% 至 65.7 億歐元 (78.9 億美元)，這一成績優於市場預估的 64.2 億歐元。

諾基亞指出，10-12 月每股基本獲利從上年同期的 0.15 歐元降至 0.14 歐元，優於市場預估的 0.11 歐元。

諾基亞預測，2021 年營收仍會下降，至 206-218 億歐元，2020 年則為 219 億歐元。此外，公司也預計，基本營業利潤率將介於 7-10%，去年營業利潤率為 9.7%。

諾基亞新任執行長 Lundmark 於 8 月上任，他手表示，2021 年將是公司轉型的一年，預計北美的市占減少及價格下跌，將帶來巨大的阻力，但公司願意犠牲一些短期利潤，進一步投資 5G 技術。

過去兩周以來，諾基亞的股價出現大幅波動，並受到市場關注。但這並非源自公司基本面或投資政策的變化，主要是受到論壇散戶的追捧，隨後股票交易在交易平台 Robinhood 上受限。

不過 Robinhood 周三表示，已取消對諾基亞、Express Inc. (EXPR-US) 和 Naked Brand Group (NAKD-US) 股票的交易限制。