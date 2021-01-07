射頻晶片廠去年Q4營收 立積衝次高 宏觀改寫第三高

射頻晶片廠立積 (4968-TW)、宏觀 (6568-TW) 今 (7) 日公布 2020 年 12 月營收，達 5.55 億元、1.07 億元，受惠 WiFi FEM(射頻前端模組) 出貨暢旺、藍芽物聯網 NRE(設計服務)進帳，表現較前年同期成長，第四季營收也創下歷史次高、第三高水準。

立積 2020 年 12 月營收 5.55 億元，月增 0.23%，年增 111.52%，第四季營收 16.39 億元，季減 2.68%，年增 96.52%，累計 2020 年營收 53.5 億元，年增 94.58%。

立積 2020 年從路由器領域，跨入手機領域，推升 FEM 出貨量大增，同時受惠 WiFi 6 升級潮，拉抬整體銷售單價，帶動去年營收近倍數成長，且因生產效率逐步改善，獲利成長幅度也優於營收增幅。

展望今年，立積看好，由於客戶需求遠大於公司供給，訂單已看至第二季，產能也與後段供應商配合，產能將年增 25% 以上，預計第一季即可見到新產能效益，屆時營收可望顯著跳增。

宏觀 2020 年 12 月營收 1.07 億元，月增 1.05%，年增 18.53%，第四季營收 3.2 億元，季減 7.79%，年增 22.61%，累計 2020 年營收 10.63 億元，年減 5.8%。

宏觀 2020 年受疫情影響，各地標案拉貨力道較前年趨緩，影響去年營收呈現衰退，但透過既有藍芽技術，搶進物聯網市場，今年下半年已陸續見到營收貢獻，從 12 月營收來看，物聯網營收比重已達 24%，帶動去年營收年減幅收斂。

展望今年，宏觀認為，隨著近期拓展光纖、物聯網產品的產品效益顯現，預計今年將進入收割期，兩大產品營收比重將從去年的個位數，跳增至兩成以上，加上 4K/8K 滲透率延續，有助電視業務晶片表現穩健，整體營運樂觀，期望重返成長。