〈美股盤後〉Alphabet暴漲逾7％ 晶片股領費半收黑2.12%

週三 (3 日) 美國總統拜登傳出可能願意削減刺激計劃規模，以拉攏共和黨參議員通過該法案，市場情緒受到提振。能源和通訊服務領漲，但尾盤科技股拋售潮影響，四大指數終場漲跌互見，費半收黑 2.12% 成殺盤重心，道瓊、標普近乎持平。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.05 億例，死亡數突破 226 萬例。

美國累計確診超過 2649 萬例，累計死亡數超過 44.9 萬。世衛組織 (WHO) 表示，疫苗分配不均可能延緩全球經濟復甦。

週三 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 36.12 點，或 0.12%，收 30,723.60 點。

標普 500 指數上漲 4.39 點，或 0.11%，收 3,830.70 點。

那斯達克指數下跌 2.23 點，或 0.02%，收 13,610.54 點。

費城半導體指數下跌 64.45 點，或 2.12%，收 2,982.87 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊上漲，能源、通訊服務和金融板塊領漲，非必需消費品、醫療保健和房地產領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.78%；臉書 (FB-US) 跌 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 7.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.00%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.46%。

道瓊成分股多收高。波音 (BA-US) 上漲 3.21%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.18%；美國安進 (AMGN-US) 下跌 1.42%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.36%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.15%。

費半成分股不支倒地。英特爾 (INTC-US) 跌 0.55%；美光 (MU-US) 下跌 3.08%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.59%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.51%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.19%；AMD (AMD-US) 下跌 1.09%。

台股 ADR 全面下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.74%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.71%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.99%。

個股消息

Alphabet 週二盤後公布的最新財報告捷，營收達 569 億美元，成長 23%。Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 7.28% 至每股 2,058.88 美元。

全球音樂串流服務龍頭 Spotify (SPOT-US) 最新財報顯示其季虧損超乎預期，整體用戶已突破 3.45 億人，其股價下跌 8.16% 至每股 317.25 美元。

由於疫情仍在拖累銷售，安進 (AMGN-US) 最新公布財測遜預期，其股價下滑 1.42% 至每股 237.08 美元，為道瓊指數中跌幅最大的成分股。

散戶追捧股週三集體上漲。GameStop (GME-US) 上漲 2.68% 至每股 92.41 美元。AMC Entertainment (AMC-US) 上漲 14.71%。Koss (KOSS-US) 暴漲 27.95%；黑莓 (BB-US) 上漲 3.90%。

中國金融創新指標企業螞蟻集團傳出與中國監管機構達成協議，將轉型成為一家金融控股公司。阿里巴巴集團 (BABA-US) 上漲 3.51% 至每股 263.43 美元。

英國大藥廠葛蘭素史克和德國 CureVac 藥廠簽定 1.5 億歐元合約，研發能預防新冠變種病毒的疫苗，CureVac (CVAC-US) 週三上漲 6.64% 至每股 105.25 美元。

經濟數據

美國 1 月 ADP 新增就業報 17.4 萬人，預期 5 萬人，前值自 - 12.3 萬人上調至 - 7.8 萬人

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 報 58.3，前值 57.5

美國 1 月 ISM 非製造業 PMI 報 58.7，預期 56.8，前值 57.2

華爾街分析

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 稱，股價反映出對經濟復甦的樂觀態度。

E-Trade Financial 投資策略副總裁 Mike Loewengart 稱，過去幾週，股市出現大量的雜音,，因此看到強勁的經濟數據是令人鼓舞。對於個股來說，可能有買超的跡象，但從現狀上看，經濟正趨向恢復強勁。