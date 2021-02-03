股神巴菲特為何絕對不會做空GameStop？

歷經 2000 年網路泡沫、2008 年華爾街金融危機，為何股神巴菲特 (Warren Buffett) 絕對不會做空類似像 GameStop 的股票？而且永遠不會被軋空？追根究柢就是，他曾因為做空而交過學費。

回顧以過往巴菲特在波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 年度股東大會上的言論，不難看出端倪。

巴菲特的四大要點解釋了，不會選擇賣空明顯泡沫化的股票 (圖片：AFP)

巴菲特的四大要點解釋了，為什麼他不會選擇賣空明顯泡沫化的股票，包括「這將毀了很多人」、「玩弄人性」、「寧願借股」和「可能是無限損失」等。

毀了很多人

巴菲特於 2001 年年度股東大會提到：「我們曾經想到的所有事情最終都會解決，但這非常痛苦。通過做多賺錢要容易得多。做空不可能賺大錢，因為巨額虧損的風險意味著不能下大賭注，這會毀了很多人，這樣做可能會破產。」

「股神」巴菲特的長期合夥人蒙格 (Charlie Munger) 亦白話地表示，做空股票後看到股票上漲非常令人惱火，生活中有這麼多煩惱，賣空是不值得的。

玩弄人性

巴菲特在 2013 年稱，他和蒙格對做空都不陌生，但兩人都失敗了。巴菲特在 2002 年提到，他和蒙格過去曾有過對上百檔股票上做空的想法，但若實施的話，他們可能已經變成了窮光蛋。

巴菲特警告：「泡沫利用了人類的本性，沒人知道它什麼時候會爆，也沒人知道在破裂之前它會膨脹到多大。」

他曾在 1954 年做空一檔股票遭遇過慘痛的經歷。巴菲特說：「10 多來年我都沒犯錯，但隨後 10 個星期我犯了大錯，這是個關鍵時期，我的資產淨值快速蒸發。」

寧願借股

巴菲特並不認為賣空在某種程度上是邪惡或錯誤的觀點。他在 2007 年表示：「我不認為賣空股票有什麼問題，但前提是他們沒有操縱市場。」他亦曾表示：「歡迎那些想做空波克夏的人，我會借給他們股票並賺取額外的收入。」

可能是無限損失

巴菲特認為，賣空不是令人注目的風險報酬策略。他在 2006 年提到，倘若以 20 美元的價格買入股票，則可能會損失 20 美元，但若以 20 美元的價格賣空，則損失可能是無限的。