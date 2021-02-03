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華爾街之狼：GameStop散戶可能會血本無歸

華爾街之狼：GameStop散戶可能會血本無歸 (圖片：AFP)
華爾街之狼：GameStop散戶可能會血本無歸 (圖片：AFP)

週二 (2 日) 外媒報導，好萊塢電影《華爾街之狼》的原型、前「仙股」經理人 貝爾福 (Jordan Belfort) 表示，對於那些業餘投資者來說，投資 GameStop 可能會血本無歸。

華爾街認為，近期 GameStop 的散戶割機構韭菜現象反映了市場操控問題。1999 年因操縱市場罪被判入獄的真正《華爾街之狼》貝爾福 (Jordan Belfort) 週二對加入 GameStop 吸引的散戶表達同情。

貝爾福稱，業餘投資者可能會血本無歸 (圖片：AFP)
貝爾福稱，業餘投資者可能會血本無歸 (圖片：AFP)

貝爾福稱，業餘投資者可能會血本無歸，因為這類投資 (機) 在上漲時很好，但在下跌時很痛苦。他們必須非常小心，因為這些股票最終會暴跌回原形，他們將不得不變成接刀俠。

以為進場接的是錢，結果居然是刀！

這場散戶對抗法人的交易被外界認為極具政治色彩，被描述為民粹主義者的市場起義，投資者希望對行為不道德的華爾街公司尋求公正。散戶小兵靠著網路論壇 Reddit 集結戰力，在 Robinhood 平台上熱捧 GameStop 等股票。

貝爾福提供投資訣竅，呼籲業餘投資者切勿把籌碼放在檯面上。

貝爾福稱，這些事情和社交媒體的力量結合在一起，然後砰的一聲，就像小人物得到了大機構的最好的東西，但那些對股票知之甚少的人現在正在購買 GameStop 的股票。

貝爾福警告：「大家要意識到，作為最後一個跟風的人，這才是真正的危險所在。」

GameStop (GME-US) 股價上周飆升了 700% 至 325 美元的高位，上週五 (1 月 29 日) 收盤以來 GameStop 股價現在已下跌 70% 以上。

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