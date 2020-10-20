傳滴滴出行明年上半年香港IPO

周二 (20 日) 外媒報導指出中國叫車平台滴滴出行考慮明年在香港 IPO，募資金額約數十億美元的規模。由於美中緊張關係升級，使得滴滴出行對之前計劃於紐約上市重新考慮。

消息人士表示，滴滴出行明年 IPO 時的估值將逾 600 億美元，滴滴出行考慮最快將在 2021 年上半年於香港掛牌。滴滴出行尚未對該消息有所評論。

一位消息人士表示，滴滴出行成立於八年前，自當年第二季以來便開始有不錯的獲利表現，該公司部份大股東想利用市況好的時候上市，以了結部份獲利。

(圖片: AFP)

不過消息人士也表示，IPO 計劃尚處於初步階段，可能會因市況而改變。

另外兩位消息人士則指出，滴滴出行正考慮在 IPO 之前進行新一輪融資，以提升其估值。在私募二級市場，其部份股票交易價格遠低於 2017 年達到的 560 億美元估值。

知情人士提到過去滴滴出行想在美國上市，主要是因為美國掛牌的知名度，以及 Uber 和 LYFT 等可比較的同業也在美國上市，加上美國資本市場胃納量大，因此滴滴過去以來上市目標一直以美國為主。

但如今考慮在香港上市是因中美關係惡化，使得 TikTok 母公司字節跳動等科技公司成為攻擊目標。

此外在美國上市的中資企業還面臨美國監管機構的嚴格審查與更嚴格的審計要求。

