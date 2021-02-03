開發金收購中壽應賣股數超額 持股股權近56%

開發金 (2883-TW) 今 (3) 日凌晨公告完成這次公開收購中國人壽 (2823-TW) 股權案，且參與應賣股數超過預定股數，綜合持股比例將達 55.95%，中壽將正式成為開發金控持股過半的子公司。

開發金控去年 11 月 27 日宣布以公開收購方式轉投資中國人壽 21.13% 已發行股份，至 2 月 2 日收購期間屆滿，參與應賣比例為 25.76%，超過預定收購數額，開發金控順利完成收購中國人壽 21.13% 股權，加計開發金控及其子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例將達 55.95%，順利完成持股過半目標。

開發金表示，本次公開收購價格為每股新臺幣 23.6 元整，因本次非全數收購，參與應賣比例 25.76% 超過預定收購比例，將以公開收購說明書載明的計算方式依比例向應賣人購買。

開發金提醒，參與本次收購的中壽股東之應賣款項將於公開收購期間屆滿日的後 5 個營業日內、即 2 月 9 日前，以匯款或支票支付。至於超過預定收購數量部份，由統一證券的「統一綜合證券股份有限公司公開收購專戶」於收購期間屆滿日後次一營業日、即今天，轉撥回各應賣人的原證券集中保管劃撥帳戶。

在持股過半控制權提升下，開發金下一步將評估何時提前改選中壽董事會，拿下全部董事席次。

開發金控發言人張立荃指出，開發金控自 2017 年 9 月將中國人壽納為子公司後，正式成為具有壽險、商銀、證券及創投 / 私募股權四大獲利平台的金控公司。

近年來，中國人壽績效卓越，對開發金控的獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率亦有所助益。未來開發金控各子公司將進行更全方位的合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化，進一步建立開發金控在企業永續責任（ESG）的領先地位。