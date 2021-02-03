抗美國禁令！中國大量囤積晶片和生產設備 扶植自主晶片鏈

彭博分析，中國為了對抗美國日益擴大的科技禁令，去年進口的電腦晶片和晶片生產設備激增。

根據彭博從官方貿易數據的分析，中國企業去年從日本、南韓和台灣等地買進的電腦晶片設備將近 320 億美元，比 2019 年躍增 20%。

中國也在華為進令前夕大舉進口晶片，去年晶片進口額逼近 3800 億美元，約占中國全年進口額 18%。

由於前總統川普限制中國企業取得美國技術，中國積極扶植國內晶片業，就算拜登上台，北京也不敢輕忽，力求實現半導體自給自足。上海 Gavekal Dragonomics 科技分析師 Dan Wang 說：「短期內，中國為了加強半導體生產，會繼續大量進口。中國還沒有能力生產先進晶片設備，正在大舉投資，但要 10 多年才能趕上。」

國際半導體產業協會 (SEMI) 去年 12 月的數據顯示，中國已經成為晶片和晶圓生產設備最大市場。

除了美中科技戰，疫情帶來的遠距辦公和教學浪潮，也推升中國對晶片的需求。大部分中國進口的晶片都用在組裝智慧手機和筆電，並非出口。

晶片熱潮受益股出列

中國晶片需求贏家之一是台積電 (2330-TW)，這類訂單讓台灣去年經濟成長率 30 年來首度超越中國。

今年需求可望繼續成長，半導體產業協會 (SIA) 去年 12 月預估，今年全球晶片銷售將成長 8.4%，從台積電、英特爾 (INTC-US) 到三星電子都會繼續採購設備，讓東京威力科創 (Tokyo Electron)、艾司摩爾 (ASML-US) 等設備廠受益。

彭博指出，中國需求帶旺外國科技公司的情形能延續多久，端看中國晶片業何時成功自立。北京將在 3 月宣布攸關未來五年政策的「十四五年規劃」，而科技自主早在先前就已經被列入國家戰略目標。

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