利率太誘人！彭博：蘋果將發行140億美元債券

《彭博社》週一 (1 日) 報導，蘋果難擋低廉借貸成本的誘惑，將繼去年 5 月以來第三度發債，規模達 140 億美元。

該報導引述消息人士稱，蘋果正計畫發行六種債券，新發行的債券期限最長為 40 年期，原先蘋果內部討論將殖利率設比美國公債高 115 至 120 個基點，但最後拍板為加 95 個基點。

自 2017 年以來，蘋果每年從未在美國投資級債市發債超過一次，但由於難擋低利率吸引力，蘋果自去年 5 月來積極發債，以將進行庫藏股和支付股利 。

Trace 報價顯示，蘋果現有 40 年期債券於 2060 年到期、債券票面利率為 2.55%，與美國國債利差週一擴大超過 5 個基點，至 89 個基點附近。彭博巴克萊美國綜合債券指數顯示，投資級公司 9 年左右期限的借款利率為 1.86%，而蘋果去年 8 月發債時利率水平為 1.94%。

消息人士透露，蘋果發債所得資金將用於一般企業用途，包括庫藏股和支付股利，還可能用於營運資本、資本支出、收購和償還債務。

彭博分析師表示，儘管手頭有 1960 億美元現金，蘋果正積極重返債券市場，顯示返還股東的速度可能會升至新高。

據悉，高盛集團、摩根士丹利和摩根大通著手蘋果本輪債券承銷。

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