蘋果去年第四季出貨量創歷史新高 重返全球最大智慧手機商地位

據市場研究公司 IDC 最新的數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 在第四季佔據了全球智慧型手機市場近四分之一的市佔率，加上中國華為因美國的禁令影響出貨量大跌，使蘋果重回全球最大智慧型手機銷售商的龍頭地位。

數據顯示，2020 年第四季全球智慧型手機市場較上年同期增長 4.3% 至 3.859 億支。儘管 2020 年全年仍較 2019 年下跌了 5.9%，但市場的復甦樂觀，報告中認為 2021 年將維持強勁的成長趨勢。

從各品牌來看，受惠於 iPhone 12 的推動，蘋果第四季的手機銷量猛增 22%，達到創紀錄的 9010 萬支，在全球智慧型手機的市佔率達到 23.4%。

蘋果發布 iPhone 12 系列產品的時間，較通常晚了幾週，但更多的型號和新外觀推動了換機潮，尤其是在中國市場，在包括香港和台灣在內的大中華區，銷售額大增了 57%。

去年第四季智慧型手機市場排名 (圖片：businesswire)

南韓三星電子則排名第二，該公司第四季的出貨量為 7390 萬支，較上年同期增長 6.2%。華為的出貨量則大跌了 42.4% 至 3230 萬支，位居第三。

在美國政府以國家安全為由將華為列入黑名單後，不允許海外企業向華為供應半導體在內的關鍵零組件，使得這家中國科技巨頭遭受重創。

有兩名知情人士表示，華為想出售高階智慧型手機品牌 P 系列和 Mate 系列，並正在進行初期談判，該公司最終可能退出高階智慧型手機製造業務。

IDC 全球行動設備項目副總裁 Ryan Reith 表示，智慧型手機市場及其供應鏈的復甦令人印象深刻。世界上大多數地區處於某種形式的封鎖狀態，或者仍在等待恢復正常生活，但是智慧手機的銷售正在持續反彈，說明了智慧型手機在每個人生活中的重要性，並提供了一種解決方案。在市場需求堅實的基礎下，央關需求有望持續增長，市場復甦將加速。