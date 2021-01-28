〈蘋果營收破千億〉一文掌握蘋果財報：iPhone供應瓶頸、Watch成長恐趨緩

蘋果 (AAPL-US) 周三 (28 日) 盤後發布的 2021 會計年度第 1 季財報優於市場預期，單季營收史上首度突破 1000 億美元，執行長庫克 (Tim Cook) 形容中國升級力道是歷年最強。蘋果未發布財測，只預告營收有望加速成長，但穿戴裝置、AirPods 和服務事業成長將趨緩，且 Mac、iPad、iPhone 12 Pro 遭遇「供應瓶頸」，盤後股價重挫逾 3%。

蘋果 2021 年度 Q1 表現 (12 月 26 日止)

財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師共識預期

EPS：1.68 美元 vs. 1.41 美元

營收：年增 21% 至 1114.4 億美元 vs. 1032.8 億美元

毛利率：39.8% vs. 38.0%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：年增 17% 至 656 億美元 vs. 598 億美元

Mac 營收：年增 21% 至 89.8 億美元 vs. 86.9 億美元

iPad 營收：年增 41% 至 84.4 億美元 vs. 74.6 億美元

穿戴裝置、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 29% 至 129.7 億美元 vs. 119.6 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 24% 至 157.6 億美元 vs. 148 億美元

●Q1 營收突破 1000 億美元，本季可望加速成長

蘋果第 1 季營收年增 21% 至 1114.4 億美元，優於分析師預估的 1032.8 億美元。庫克說，「這份財報替我們有記憶以來最具挑戰性的一年，劃下句點。」

蘋果未提供正式財測，但財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在財報發布後的電話會議中透露，本季 (第 2 季) 營收可望加速成長，毛利率可望接近第 1 季水準。

這是蘋果公司史上首度單季營收突破 1000 億美元。庫克表示，如果不是疫情導致蘋果必須暫時關閉世界各地實體門市，營收可能更高。

蘋果各季營收和淨利。來源：AppleInsider

沃爾瑪 (WMT-US) 等少數企業營收已經突破千億美元大關，但蘋果利潤遠高得多。

●iPhone、穿戴裝置部門營收創新高，iPad 和 Mac 銷售雙位數成長

在 iPhone 12 強勁需求帶動下，第 1 季 iPhone 營收年增 17%、攀抵 656 億美元歷史新高，打破原本在 2018 年度第 1 季寫下的 615.8 億美元紀錄。

iPhone 各季營收。來源: Reuters

iPad 第 1 季營收猛增 40%，日本業績打破紀錄。Mac 營收則改寫歷年 12 月紀錄，包含 Apple Watch 和 AirPods 的「穿戴裝置、家用設備和配件」部門營收創新高，已經整合為「Apple One」的服務部門營收也有雙位數增幅。

蘋果表示，iPad Air 和採用自家 M1 晶片的 Mac 裝置需求「非常強」。

●穿戴裝置、AirPods、服務部門成長將趨緩

但梅斯特里也說，服務事業營收面臨高比較基期的挑戰，Apple Watch 和 AirPods 的成長也可能趨緩。蘋果服務部門第 1 季營收年增 24%，穿戴裝置、家用設備和配件部門營收成長 29%。

去年度第 2 季適逢防疫封鎖期，許多消費者居家辦公，對電腦、平板等電子產品的需求激增。

●Mac、iPad、iPhone 12、AirPod Max 供給瓶頸

蘋果透露，Mac、iPad、iPhone 12 都遭遇「供給瓶頸」，不只「半導體吃緊」，供應鏈的其他面向也是造成供給瓶頸的原因。此外，頭戴式耳機 AirPod Max 供不應求的情況也會延續到第 2 季。

蘋果去年 10 月推出 iPhone 12 系列手機，12 月推出 Mac Book Pro、Mac mini 和 MacBook Air，以及要價 550 美元的 AirPod Max，短短幾小時銷售一空。

●中國換機表現歷年最強

蘋果第 1 季大中華銷售勁增 57% 至 213.1 億美元，庫克形容「中國升級力道是歷年最強」，不只原本的 iPhone 用戶升級，也有用戶從 Android 跳槽過來，「中國都會區銷售前三高的手機有兩支是蘋果的，其他產品和服務表現也很好。」

庫克說：「中國不只是 iPhone 題材，iPad 和 Mac 表現也很傑出，中國早已進入疫情過後的『復甦階段』。」

第 1 季國際營收占蘋果整體業績比率提高，由 61% 提高到 64%。北美地區營收 463 億美元，增加約 50 億美元。

●iPhone 手機使用者突破 10 億

庫克透露，iPhone 手機使用者迄今超過 10 億，從最近一次公布的 9 億上升，所有產品的活躍裝機總數則從 15 億提高到 16.5 億。

●美元走軟對毛利影響

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 請蘋果評論美元走軟對蘋果營運的全面影響，財務長梅斯特里表示，毛利率強勁且比預期好，以目前匯率來看，預計將對本季 (止於 3 月) 毛利率貢獻 60 至 70 個基點。

●現金和約當現金年減逾 5%

根據蘋果公布的財報，截至 12 月 26 日為止的 2021 年度第 1 季，現金和約當現金達到 1955.7 億美元，季增 2%(和 2020 年度第 4 季相比)，但年減 5.5% (和 2020 年度第 1 季相比)。

蘋果手頭現金部位在美國企業名列前茅，例如微軟 (MSFT-US) 最近一季現金部位為 1365 億美元，即將公布財報的 Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 各持有 13253.9 億美元和 684 億美元。