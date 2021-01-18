〈每週CFTC報告〉投機者加碼歐元多頭 減少黃金淨多單

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者在美元走強之際，選擇減碼美元空頭部位，但大舉增加歐元多頭布局達萬口以上。在期貨部分，增加對原油多頭投注，但減少對黃金的多倉。

美元指數

截至 1 月 12 日當週，投機者本週美元指數淨空單減少 1045 口，至 13907 口。

在美元上周轉強之後，投機者對美元指數的押注，從前一週的加碼空頭，本週改為減碼，但仍維持萬口以上空單。自去年 11 月 3 日由空轉多之後，美元指數一直位於看跌區域。

(圖表取自 actionforex.com)

美元指數過去一週累計上漲 0.8%，是近 11 週以來表現最佳，上週五升至 90.773 左右。

其他貨幣

在其他貨幣上，本週投機商部位大多有所改善，僅加元多頭減碼 2451 口，其餘歐元 (12899 口)、英鎊 (9277 口)、瑞士法郎 (2603 口)、日圓 (330 口) 及澳幣 (9363 口) 及紐元 (2711 口) 均有改善。

在各貨幣之中，以歐元加碼最多，逾 1.2 萬口，也使歐元淨多頭增至 15.5 萬口。

黃金、白銀及原油

投機者本週黃金淨多單減少 33091 口，至 24.6 萬口。白銀淨多單減少 2759 口，至 525 萬口。

貴金屬在過去一週表現疲軟，投資者也出現相對較多的多方減碼。黃金多頭押注仍保持在 20 萬口之上，時間可追溯至 2019 年 6 月。

(圖表取自 actionforex.com)

大型能源投機商在原油期貨市場上，本週淨多單加 9068 口，至 52.7 萬口。早前 OPEC 聯盟開會為市場釋出利多，幫助油價持穩於 55 美元上方。