〈每週CFTC報告〉投機者在新一年加空美元 擴大原油多頭

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在新一年開始之際，投機者仍持續加空美元，並增加原油期貨、黃金與白銀的多頭布局。但過去幾日美元指數快速反彈，至近兩週的高點。

美元指數

截至 1 月 5 日當週，投機者本週美元指數淨空單增加 395 口，至 14952 口。

投機者對美元在前一週稍微降低空方押注後，本週又加碼空頭，但口數不多。自去年 11 月 3 日由空轉多之後，美元指數一直位於看跌區域。

不過在過去幾日，隨著美債殖利率攀高，美元出現反彈走勢，不僅重回 90 上方，也來到近兩週的高點。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣

在其他貨幣上，本週投機商部位有所改善的是：日圓 (2840 口) 及澳幣 (2599 口)。

押注下降的貨幣為美元指數 (-395 口)、歐元 (-85 口)、英鎊 (-1167 口)、瑞士法郎 (-2415 口) 和紐元 (-538 口) 及加元 (-844 口)。

在美元走強之下，英鎊過去幾日跌勢明顯，本週一英鎊 / 美元下跌 0.51％，接近 1.3493。

黃金、白銀及原油

投機者本週黃金淨多單增加 10446 口，至 27.9 萬口。白銀淨多單增加 772 口，至 5.5 萬口。

大型能源投機商在原油期貨市場上，本週淨多單加 6918 口，至 51.8 萬口。

(圖表取自 actionforex.com)

黃金投機者在過去 3 個月期間，多數時間均加碼多頭。如今，黃金押注已經連 81 週保持在 20 萬口之上，時間可追溯至 2019 年 6 月。