〈每週CFTC報告〉投機者繼續增持美元指數空單 並大減歐元多頭

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者對美元仍十分看空，本週美元指數淨空頭增加近一倍，同時間對歐元也看壞，減碼歐元多頭逾萬口，對黃金則維持淨多頭增持。

美元指數

截至 12 月 15 日當週，投機者本週美元指數淨空單增加 7570 口，至 14056 口。

投機者對美元已經連續第 4 週提高看空押注，本週更是大舉加碼看空。自 11 月 3 日由空轉多之後，美元指數已經連續 6 週位於看跌區域。

美元指數在上週跌破 90 關卡，至兩年半的低點，但由於英國出現新冠病毒變種，使美元在週一重新走高回 90 上方。

(圖表取自 actionforex)

其他貨幣

在其他貨幣上，本週投機商部位有所改善的是：澳幣 (782 口)、紐幣(3643 口) 及加元(5022 口)。

押注下降的貨幣為美元指數 (-7570 口)、歐元(-14596 口)、英鎊(-1642 口)、瑞士法郎(-1132 口) 和日圓(-4203 口)。

英鎊上週上漲，升至 2018 年 5 月以來最高，但脫歐談判仍陷膠著，歐元、英鎊看空口數均上升，歐元更增加逾萬口。

黃金

投機者本週黃金淨多單增加 2364 口，至 27.1 萬口。

(圖表取自 actionforex)

黃金投機者在過去 10 週時間，多數時間均加碼多頭。如今，黃金押注已經連 79 週保持在 20 萬口之上，時間可追溯至 2019 年 6 月。

原油

大型能源投機商在原油期貨市場上，本週淨多單減少 825 口，至 51.4 萬口。

(圖表取自 actionforex)

投機者連續 3 週減持多頭，但多頭仍然連續 4 週保持在 50 萬口合約上方。