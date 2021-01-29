散戶湧入白銀期貨 銀價短暫飆升後回歸平盤

Reddit 的短線交易者，在股票市場受到限制之後，正尋求新的目標，白銀期貨似乎已是其中之一。

全球最大的白銀 ETF 基金 IShares Silver Trust 周四 (28 日) 早盤上揚 7.2%，這對這支通常波動率較低的 ETF 來說，是少見的漲勢。現貨白銀一度漲達 6.8%，創 8 月以來最大漲幅。

不過到亞洲市場周五，曇花一現的漲勢不再，銀價回到 26.4 美元附近。

過去幾週，Reddit 的 WallStreetBets 論壇一直是市場談論的話題，因為透過論壇，散戶號召強大的購買力，針對最受空頭青睞的股票展開強攻，製造軋空行情。

周三以來，部分人們將目標鎖定在金銀市場。Reddit 的 WallStreetBets 用戶指出，金銀一直是最受銀行操控的資產，他們透過人為方式壓低銀價，掩蓋了實物供應的短缺。

「我們知道銀行正在操縱黃金和白銀，來支付實際的通貨膨脹。無論是工業案例還是貨幣案例來看，債券印刷從來沒有像現在這樣，如此有利於第一大通膨對沖白銀。」

另一篇文章指稱，經通貨膨脹調整後的白銀價格，應該是 1000 美元而不是 25 美元。

受銀價上漲推升，加拿大白銀開採公司 First Majestic Silver 股價一度暴漲近 40%，收盤仍揚升 21%。

Blue Line Futures LLC 首席市場策略師 Phil Streible 指出，白銀市場上演了軋空行情，散戶大量買入。由於 GameStop 和 AMC 這樣的股票遭到拋售，因為它們被限制了交易，所以散戶去尋找其他目標，而白銀是顯而易見的標的。

Euro Pacific Capital 執行長 Peter Schiff 發布推文指出，「看來 #reddit 襲擊者已將注意力轉移到＃白銀股票」，他認為比起其他掙扎的公司，白銀明顯是更好的交易，因為白銀股票實際上很便宜。