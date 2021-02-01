高盛警告：大軋空行情若持續 美股恐有崩跌風險

GameStop(GME-US) 帶頭上演的大軋空行情，已經讓華爾街萬分警惕。高盛在最新報告警告，如果軋空情況一直持續，整個金融市場將會崩潰。

高盛分析師 David Kostin 發表了對上周事態的事後回顧，他表示，做空最嚴重的股票，在過去 3 個月中上漲了 98%，超過了 2000 年和 2009 年軋空時的上漲幅度，當時這些股票分別上漲了 72% 和 56%。

最被空的股票大漲 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛指出，過去 25 年裡，美國股市出現的軋空行情，都沒有最近所發生的那麼極端。

避險基金為了回補空頭，或者是追加保證金，不得不減持一些多頭部位。高盛 Prime Services 指出，上周是自 2009 年 2 月以來，最大的主動避險基金減倉，賣出多頭及空頭部位。

但即使基金進行大幅去槓桿化及積極降低風險，但總曝險和淨曝險「仍接近有記錄以來的最高水準」，這表明如果繼續軋空，避險基金將面臨更大的痛苦。

避險基金正面臨痛苦 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛指出，最受散戶歡迎的股票，今年以來上漲了 17%，自去年 3 月低點以來大漲 179%，跑贏大盤的漲 72%，以及最受歡迎的避險基金的 106% 戰果。

這種失衡的表現，有可能引發大盤的修正，摩根大通的 Marko Kolanovic 認為，如果回調將是逢低進場的機會，但高盛持悲觀態度，認為這可能引發骨牌效應，並帶來市場的動盪。

高盛強調，表面上對打擊的是總市值很小一部分股票，但由於基金布局了大量空頭，迫使他們減持其他部位，以回補這些部位，這就導致更多股票遭到傷害。

高盛說，近年來，美股出現了低成交量和高集中度的模式，造成原本一檔基金的平倉，可能會像滾雪球一樣席捲整個市場的風險。

散戶從去年 3 月以來大勝 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛認為，散戶抱團行情還可以繼續下去。與 2000 年美股見頂前相比，目前美國家庭儲蓄規模仍在高點，而且接下來有超過 1 兆美元以上的刺激方案蓄勢待發。這代表著散戶的潛在彈藥還很足夠。

因此，如果散戶繼續將最空頭的股票推高，高盛警告，整個市場可能會崩潰。