散戶試圖再造軋空行情 Macerich大股東把握機會清倉下車

房地產投資信託公司 Macerich Co.(MAC-US) 的最大股東，周三 (27 日) 以近 5 億美元價格，出售了全部股份，這支股票之前因為受 Reddit 論壇的散戶吹捧，而股價飆漲。

據《彭博》報導，根據修訂後的 13D 細則，安大略教師退休基金 (Ontario Teachers’ Pension Plan) 周三以平均 20.25 美元的價格，出售了 2456 萬股股份，這支加拿大基金原擁有 16.4% 的 Macerich 股份。

總部位於加州的 Macerich，近年一直苦苦掙扎，並受到疫情影響，迫使旗下購物中心關閉，消費者轉向電子商務。由於前景不佳，在截至 2020 年 12 月 31 日的 3 年中，公司股票市值下跌了 84%。

在這種狀況下，它成為華爾街熱門做空標的。而最近 Reddit 論壇助長 GameStop(GME-US) 飆升，正因為鎖定空軍進行追擊，開啟軋空行情。在這場戰役嘗到甜頭之後，許多不受歡迎、流通量低的標的，也受到散戶注意，Macerich 列名其中。

Macerich 股票在 4 個交易日上漲了 68%，周三一度漲至 26 美元左右，成交量極高。長期住套房的安大略教師退休基金決定下車，成功由這支個股脫身。

基金發言人 Dan Madge 透過書面聲明表示，基金一直是 Macerich 的長期投資者，與重要的合作夥伴，展望未來，基金專注於擴展和多樣化全球房地產平台，並發展現有的加拿大房地產業務。

不過周四受到交易平台實施限制影響，Macerich 也成為眾多下跌的股票之一，收盤跌約 15%，至 19.01 美元，不過今年以來的漲幅仍超過 70%。

Macerich 股價

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