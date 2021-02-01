谷歌威脅停止澳洲搜尋服務 澳總理：微軟已準備好填補缺口

澳洲擬立法強制臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等平台就新聞內容付費給媒體，谷歌表示若法令真的通過，則該公司將停止澳洲的 Google 搜尋服務。對此，微軟 (MSFT-US) 已向澳洲當局表明，若谷歌停止服務，則該公司已準備好取代他的位置。

澳洲總理斯莫里森 (Scott Morrison) 在週一 (1 日) 受訪時表示，微軟已經準備好擴大該公司搜尋引擎 Bing 的市場地位，並表明如果谷歌停止在澳洲的搜尋服務，相信自家的搜尋引擎產品可以填補空白。莫里森上週與微軟總裁 Satya Nadella 以及該公司在澳洲的領導層針對微軟的搜尋引擎進行會談。

微軟證實了與莫里森進行會談一事，但拒絕發表評論。谷歌則沒有立即對此事發表評論。

澳洲當局仍在針對相關法令進行討論，若通過後，大型科技公司必須與當地發行商和廣播公司進行協商，決定他們平台上顯示的內容應支付多少費用。如果他們無法達成協議，則由政府任命的仲裁員來決定需支付的金額。

這項法律是針對科技巨頭在全球市場力量的最強而有力的遏止，該項法規經過了三年的詢問和諮商。數月以來，谷歌並不認同該項新的法案，該公司認為，新聞出版商同時也因平台上的內容獲得更多的閱讀量而從中受益。

谷歌對此曾表示，如果這項條文變為法律，將難以控制財務和運營風險，這將使公司別無選擇，只能停止在澳洲的 Google 搜索服務。

該公司也警告表示，如果實施新法，則 1900 萬澳洲用戶將面臨 Google 搜索服務和 YouTube 體驗停止或減低的問題。

根據產業數據顯示，在澳洲的搜索引擎服務當中，谷歌搜索引擎在澳洲市場的市佔率高達 94%。