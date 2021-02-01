〈台股盤前要聞〉誠美材偏光板漲價、MIH聯盟首次會議3月登場 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有九大重點，誠美材今年首季偏光板漲價約 5-10%，訂單能見度看到上半年；貨櫃航商仍看好海運市況，積極推動造櫃計畫；鴻海主導 MIH 聯盟平台 3 月將召開首次合作夥伴會議。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

〈誠美材展望〉Q1 偏光板漲價 5-10% 需求看到上半年

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 在面板需求強勁帶動下，去年營運逐季好轉，今年首季偏光板由於產能與匯率，平均價格調漲 5-10%，誠美材董事長何昭陽表示，目前台灣產能近滿載，訂單能見度已看到今年上半年，第二季偏光板缺貨情況將更劇烈。閱讀全文...

〈觀察〉蘋果供應鏈雙軌布局 台廠面臨抉擇

代工大廠和碩 (4938-TW) 宣布旗下鎧勝將引資立訊，共同合資金屬機殼業務，創下兩岸蘋果供應鏈最大合作案，觀察蘋果近年供應鏈布局，持續朝「雙軌並行」方式進行調整，扶植中國本土供應鏈，也大舉加速布局印度，讓台廠面臨蘋果光、投資利益下的抉擇考驗。閱讀全文...

〈觀察〉貨櫃航商不約而同一個舉動 暗示市況仍水漲船高

近來貨櫃航商股價陷入大幅回檔震盪，令不少投資人對海運後市信心動搖，事實上，農曆年前市況火熱是共識，市場的疑慮在於農曆年後運價能否維持歷史高檔，不過，近來包括長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 均宣布積極造櫃計畫，萬海更是大動作購船，購船造櫃需斥資近 200 億元，顯然仍高度看好未來市場需求。閱讀全文...

MIH 聯盟開發者工具平台正式上線 3 月將召開首次合作夥伴會議

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 聯盟今 (31) 日正式發表第一代電動車開發者工具平台「EVKit」，將協助客戶在先進輔助駕駛系統 (ADAS) 的開發與操作，而執行長鄭顯聰也以個人名義對聯盟成員發出公開信，除了透露目前聯盟成員突破 500 家，同時也透露將於 3 月召開首次合作夥伴會議。閱讀全文...

美律兩大產品線需求持續看增 估全年營收優於去年

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 看好揚聲器受惠手機客戶銷量成長，並與客戶討論會議視訊系統等新品、真無線藍芽耳機 (TWS) 有望接獲新客戶訂單，兩大產品線需求動能強勁下，今年上半年營收將回到 2019 年上半年水準，法人估，美律營運落底回溫，今年上半年營收挑戰 180 億元，全年也將優於去年。閱讀全文...

建大產能全線滿載 小車胎需求看到下半年

輪胎廠建大 (2106-TW) 受惠輪胎市場需求持續熱絡，各類車胎產能全滿，自行車胎、機車胎等小胎，產能更已滿到下半年。閱讀全文...

一文看懂散戶力抗機構投資人 GameStop 外還有哪些新戰場？

今年才剛過一個月，投資人就在美股見證一場史詩級的大軋空，這場由散戶揭竿起義血洗華爾街的事件，可說是跌破各方專家的眼鏡，《鉅亨網》為讀者整理這場散戶大軍強逼機構投資人退場的過程，以及除了 GameStop 接下來可能新開的戰場。閱讀全文...

公股銀行年終普遍縮水 兆豐銀平均上看 7 個月笑傲群雄

受疫情紓困拖累，銀行業去年獲利衰退，公股銀行年終獎金面臨縮水危機，但據了解，包括兆豐銀行、第一銀行與合作金庫平均年終獎金仍有機會拿到 6 個月左右的水準，其中公股銀獲利王兆豐銀甚至有機會上看 7 個月，仍羨煞不少上班族。閱讀全文...

聯成高雄林園特化廠火災 將調度中國、東南亞產能因應

聯成 (1313-TW) 高雄林園廠 29 日晚間發生大火，聯成公告，此次火災造成特化 (特可) 廠區受損，損失產能將以現有庫存及中國、東南亞各子公司調度因應。閱讀全文...