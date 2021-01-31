〈台股風向球〉封關倒數法人提款力道加重 提防賣壓加劇

台股指數上周一口氣重挫 880 點，周線終結連 12 紅，並收長黑 K，法人結帳壓力沉重，其中，台積電周跌近 9%，影響大盤跌點近 500 點，從領漲變領跌，使不少漲多股形成結帳重災區，加上美股上周五同樣漲多後重挫，法人指出，春節封關日倒數計時，台股不易再見積極買盤，甚至要提防賣壓加重，封關前最佳狀態是以盤代跌，

過去一周台積電賣壓湧現下，資金行情失靈，外資和自營商結帳不手軟，造成台股重挫，外資合計在集中市場和店頭市場賣超 1285 億元，是去年 3 月股災以來單周最大賣超，自營商也大賣近 130 億元。

其中，外資一周來重砍聯電 20.7 萬張，玉山金 10 萬張，長榮 9.8 萬張，以及台積電 8.6 萬張最多，以金額來看，台積電遭提款高達 533 億元，聯電也遭提款 110 億元。

法人說明，在半導體領頭羊雙雙遭外資拋貨之際，整體盤勢信心勢必受到壓抑，尤其上周五美股道瓊收盤崩跌逾 600 點，自 1 個半月來首見跌破 30000 點大關，跌幅 2%，那指也跟跌 2%，費半跌 1.64%，恐怕本周開局無法太樂觀。

永豐投顧進一步指出，台積電近來從高點快速跌破 600 元，主因在於，英特爾新執行長 Pat Gelsinger 宣稱 2023 年前大部分產品將自製，產品委外代工事項遞延至 2 月 15 日再對外說明，造成失望性壓出籠，但若接下來宣布委外代工，則對台積電則是利多加持。

近來資金行情看似失靈，永豐投顧對此指出，12 月 M1B 年增率攀高至 16.89%，M2 年增率也達 8.45%，分別創 128 個月、137 個月新高水準， 若以目前 M1B 相對應股市市值來判斷僅 2.21 倍，尚低於 2000 年網路科技正盛時的 3.19 倍，因此目前評斷股市泡沫尚過早。