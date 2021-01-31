美律兩大產品線需求持續看增 估全年營收優於去年

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 看好揚聲器受惠手機客戶銷量成長，並與客戶討論會議視訊系統等新品、真無線藍芽耳機 (TWS) 有望接獲新客戶訂單，兩大產品線需求動能強勁下，今年上半年營收將回到 2019 年上半年水準，法人估，美律營運落底回溫，今年上半年營收挑戰 180 億元，全年也將優於去年。

美律營收比重方面，耳機占 72%、揚聲器占 25%、其他占 3%，美律表示，今年成長動能主要來自耳機產品，除既有客戶擴大新品項外，也陸續接獲新品牌客戶訂單，此外，因應新冠肺炎疫情，會議視訊系統產品需求增加，目前正與客戶洽談相關產品，以電聲為核心往外擴展，如 10 人以下的會議系統，在產品影像、軟體設計、聽聲辨位及晶片透過與合作夥伴共同研發。

美律表示，TWS 市場主要取決於電池微小化及 SIP(音訊模組微小化) 兩大技術，其中 SIP 業務方面，與日月光旗下環鴻合資設立 SIP 封裝設計公司，新品原預計今年上半年亮相，但受到疫情影響遞延至下半年上市；電池微小化方面，則與國內電池模組廠興能高合作，雙方目前在技術上已有佈局。

美律認為，目前美系品牌耳機已使用 SIP 技術，看好後續將有更多高階耳機產品陸續導入，尤其非頻業者將逐步跟進，預期未來 SIP 營收比重將顯著成長。

海外市場部分，美律中國共有 3 座廠房，分別為蘇州廠、深圳廠及惠州廠，因應國際趨勢赴越南設立新廠。美律表示，越南廠去年下半年開始投產且產品放量出貨，今年將依據客戶需求，將更多產品線移往越南廠生產，不過不會藉此退出中國市場。