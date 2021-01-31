〈分析〉一文看懂散戶力抗機構投資人 GameStop外還有哪些新戰場？

今年才剛過一個月，投資人就在美股見證一場史詩級的大軋空，這場由散戶揭竿起義血洗華爾街的事件，可說是跌破各方專家的眼鏡，《鉅亨網》為讀者整理這場散戶大軍強逼機構投資人退場的過程，以及除了 GameStop 接下來可能新開的戰場。

遊戲經銷商 GameStop (GME-US) 於 1984 年成立，以實體店面形式販售遊戲與遊戲機，儘管隨後也跨足電商，但整體經營表現並未出現顯著成長，再加上去年疫情爆發，全年營收更下滑至 64.66 億美元，年減逾 2 成。

不過，GameStop 受惠於疫情與年底消費旺季，本月 11 日公布 2020 年第四季財報，其中電商銷售出現高達 309% 的成長，大幅超出市場預期，引發市場一波買盤。

隨後，Chewy.com 共同創辦人 Ryan Cohen 也在上周宣布加入董事會，矢言讓 GameStop 成為遊戲界的亞馬遜，散戶在網路上大力吹捧進場抬轎，使股價睽違 8 年終於回到 40 美元大關。

值得注意的是，除了 Cohen 外，電影「大賣空」的傳奇人物 Michael Burry 也是其中的股東，過去他認為， GameStop 在資產與獲利成長部分受到市場低估。

然而，就當 GameStop 未來一片看好之時，知名放空機構香櫞 (Citron Research) 於上周二 (19 日) 發布報告看空 GameStop ，聲稱該公司股價只值 20 美元，買該股的人都是牌局上的輸家，許多加入機構投資人也浩浩蕩蕩加入其行列。

此舉散戶大軍群起憤慨，遂進場搶購買權，誓言要逼破放空機構退場，GameStop 也在散戶動員下一天內熔斷 4 次， 以上周五開盤價為基準點，該股漲幅高達 663%，本月漲幅近 1800%。

散戶如此號召與團結，一切都來自於 Reddit 的 wallstreetbets (WSB) 版，該版於 2012 年創立，以活在當下 (YOLO) 為精神，多數是對價值、指數基金投資不感興趣的網路世代青年，目前該版擁有約 670 萬名用戶。

散戶這波反擊令這些機構投資人措手不及，香櫞在 GameStop 股價 90 美元時宣布回補空頭部位，投入資金全部蒸發，Point72、Citadel 也落得同樣下場，知名對沖基金 Melvin 資本更是爆倉一度瀕臨破產。

GameStop 空頭比例變化圖 (圖: S3 Partners)

這波散戶反撲力道本周更越演越烈，連特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 也加入戰局，於周二 (26 日) 高呼「Gamestonk!!」，順勢將這波熱潮推至高峰，引發專家、媒體的關注，美國政府也宣布將介入調查。

除了 GameStop 外，一些小型股也成為散戶做多標的，高斯電子 (KOSS-US) 股價本月已飆漲近 18 倍，AMC 娛樂 (AMC-US) 與 Express (EXPR-US) 也有超過 500% 的漲幅。

除 GameStop 其他暴漲個股 (圖: FactSet)

此外，這波暴漲潮還蔓延至白銀與比特幣，就連散戶最愛的下單軟體 Robinhood 也被迫需對 GameStop 等出現異常交易的股票與資產暫停或有限制開放交易。

在散戶這波聖戰下，據研調 Ortex 統計，做空美國企業今年迄今已損失高達 708.7 億美元以上，GameStop 便占近 200 億美元。

不過，GameStop 空頭仍未全員棄守，據 S3 Partners 統計，周五 GameStop 的空頭部位為 112 億美元，居於特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US) 之後。

自上周空頭回補後，空單餘額僅下降 8%，截至周五 GameStop 空單餘額仍有 113.31%。

S3 Partners 預測分析部門執行董事 Ihor Dusaniwsky 表示，儘管先前較早做空的機構投資人已被軋空回補，但大多回補後又被新空頭借走做空。

若以本月最新羅素 3000 成分股中空單餘額狀況來看，有高達 68 檔股票大於 25% ，下表整理出其中截至周三 (27 日) 漲幅前 30 大的股票，很可能是未來這些散戶大軍的新戰場。