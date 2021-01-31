MIH聯盟開發者工具平台正式上線 3月將召開首次合作夥伴會議

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 聯盟今 (31) 日正式發表第一代電動車開發者工具平台「EVKit」，將協助客戶在先進輔助駕駛系統 (ADAS) 的開發與操作，而執行長鄭顯聰也以個人名義對聯盟成員發出公開信，除了透露目前聯盟成員突破 500 家，同時也透露將於 3 月召開首次合作夥伴會議。

鄭顯聰在信中首先感謝各位夥伴加入 MIH 聯盟，共同打造開放平台的競爭力，加速 EV 產業的創新與發展，他指出，過去這段時間以來，收到外界許多響應，將在未來幾個月陸續提出新的成果與大家分享。

針對新發表的「EVKit」，鄭顯聰也解釋，透過開放式的通信協議及採用線控驅動技術，提供自駕生態鏈業者在研究自動駕駛系統發展時，能有輕易操控平台動態之介面，縮短系統開發者設計與功能確認的時間，並降低自駕汽車開發門檻。透過開放建立更多的豐富產業生態圈，這也是車輛產業中的創舉。

除了「EVKit」外，鄭顯聰也透露，MIH 聯盟也將於 3 月召開首次合作夥伴會議，並邀請各位會員參加，他強調，MIH 聯盟的理念是 OPEN 開放，且能自我持續發展的科技平台未來將成為全球 EV 產業不可或缺的中堅力量，透過開放的模式集思廣益，向全世界展示驚人的創意。

最後，鄭顯聰也分享，MIH 聯盟自成立以來在業界的支持下，其成員已達 500 多家企業，如：arm、Siemens Software、GuardKnox、DRIMAES、財團法人車輛研究測試中心及工研院等。期待在各位的加入之下一起打造全球新電動車產業。

另外，鴻華與裕隆 (2201-TW) 合資的鴻華先進科技，官網也在今日正式對外亮相；至於 MIH 的官網，則預計在年中正式推出。