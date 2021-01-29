疫情打擊零售業 美國今年恐將有多達1萬家門市關閉

新冠肺炎疫情對美國零售造成嚴重衝擊，隨著疫情持續延燒，零售業恐在今年持續面臨困境。根據調查研究機構 Coresight Research 的預估，美國今年可能會有多達 1 萬家零售商店被迫關閉，年增 14%，並可能創下新高。

報告中預估，美國今年恐有多達 1 萬家零售商店被迫關閉，年增率達到 14%。但是，在平價雜貨店和一元商店增長的推動下，2021 年可能將有 4,000 家零售門店開業。

在去年 6 月份疫情最嚴重時期，Coresight 曾預測，2020 年美國恐有多達 2.5 萬個門市關閉，但最終顯示僅有 8,741 家關閉，低於 2019 年的 9,832 家，且有 3304 家商家開業。報告中稱，實際與預估數據的差異，主要部份公司認為情況將會好轉，堅持不關閉商店，也有許多零售商與房東達成協議，通過減少租金來延長營業時間。

Coresight 執行長兼創辦人 Deborah Weinswig 表示，在 2021 年，疫苗接種持續下，零售業實體商店門市的銷售將有所恢復。但是，這些疫苗接種可能要花費數月才能普及到所有消費者，有些公司可能無法等待更長的時間，特別是那些依賴節慶假期銷售額的公司。

另一方面，在網路上購物的消費者持續增加，更多消費者傾向在網路上購買，這也是 Coresight Research 預估今年商店關閉數量將會升高的原因之一。

Coresight 表示，截至 1 月 22 日，美國零售商已經有 1,678 家商店宣布關閉，其中包括 Bed Bath&Beyond，梅西百貨和 J.C. Penney 的商店門市。

報告中也表示，儘管零售業在 2008 年和 2009 年金融危機時期受到了重大衝擊，但零售業破產數量卻是在 2010 年達到頂峰。歷史很可能在 2021 年重演，導致今年的門市關閉數量較 2020 年更多。