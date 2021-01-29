連反比特幣大將軍也認了！達里歐：我不得不改觀

全球最大避險基金橋水聯合 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 曾說比特幣簡直是「地獄般的發明」，如今，他正考慮增加虛擬貨幣部位以規避法定貨幣的貶值風險。

達里歐周四 (28 日) 表示，他不得不「對比特幣改觀」，認為比特幣已經成功從投機性商品轉變為有些許價值的資產，但他也向客戶警告自己不是虛擬貨幣的專家。

達里歐說：「由於目前市場上沒有那麼多像黃金這樣可私自儲存的資產，再加上比特幣市場規模較小，需求可能有成長的潛力。」

達里歐進一步說道，目前橋水基金正尋求各種類型資產，以規避貨幣和信用貶值的問題，而比特幣這類的虛擬貨幣也在該基金考量範圍。

在疫情爆發之前，達里歐便一直關注法定貨幣貶值的問題，因為在零利率、債務貨幣化和財政支出持續增加的狀況下，如何維持資產至關重要。

不過達里歐表示，要評價虛擬貨幣資產非常困難，其波動性高、容易遭到駭客攻擊。此外，虛擬貨幣的供給未來可能受到政府的控制，若對比特幣限制增加，其需求可能會下滑。

另一個風險便是貨幣供給，達里歐說道，儘管比特幣蘊藏量有限，但沒有什麼可以阻止新貨幣的產生，達里歐認為未來會有更好的虛擬貨幣取代比特幣。

儘管達里歐不是第一個看多比特幣的對沖基金，但他無疑是重量級人物。目前 Tudor Investment 的 Paul Tudor Jones 和 Brevan Howard Asset Management 的創始人 Alan Howard 都跳出來看多比特幣。

機構投資人加入比特幣市場也非新鮮事，上周全球最大的資產管理貝萊德 (BlackRock) 表示，研擬開始交易比特幣期貨。