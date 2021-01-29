〈美股盤前要聞〉散戶大軋空衝擊華爾街 美股期貨下墜

美散戶大軍軋空華爾街避險基金，美股期貨在週五 (27 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.48%，標普 500 期貨跌 0.60%，斯達克 100 期貨跌 0.87%。

1. Robinhood 開放有限度交易

散戶熱炒的 GameStop(GME-US) 等個股近來成為驅動美股行情一大力量，甚至迫使基金出售部位以回補空頭，反映疫情期間愈來愈多人投身股市帶來的改變。

由於 Robinhood、Interactive Brokers 等交易平台對數支暴漲股票設限，影音遊戲廠商 GameStop 周四盤中數度跌停，終場收黑下挫 44%，影院業者 AMC Entertainment(AMC-US) 收挫 56%，黑莓 (BB-US) 跌 41%、Bed Bath＆Beyond(BBBY-US) 跌 36%。

不過，Robinhood 稍早宣布，禁止用戶新購買某些最近被散戶追捧的個股，並提高購買這些個股的保證金比率。該公司之後出現解釋，決策雖然有些粗暴，但都是為了控管風險，「我們將以負責任的作法開放某些證券交易，接下來將持續監控情況，必要時再度調整做法。」

這些股票在 Robinhood 發布聲明後反彈，GameStop 漲 50%，AMC 漲 43%，黑莓漲 15%，BBBY 漲 11%。

2. 美國 Novavax 疫苗有效性近 9 成

美國藥廠 Novavax (NVAX-US) 周四 (28 日) 宣布旗下新冠肺炎疫苗的臨床實驗結果顯示保護力達 89.3%，盤後股價飆漲 27%，但警告該疫苗對南非變種病毒有效性較低。

Novavax 表示，在英國進行的第 3 期臨床實驗結果推估其疫苗有效性達 89.3%。該公司藥物研究總監 Gregory Glenn 於聲明中表示 ：「我們的主要優勢在於僅使用非常少量的抗原體，就能快速創造並大規模生產針對多種新冠肺炎循環菌株的組合疫苗。」

此外，南非進行的第 2 期臨床實驗顯示，Novavax 的疫苗對南非變種病毒有效性低於 50%，近 6 成受試者有效性僅 49.4%，Novavax 表示將著手對南非變種病毒開發新疫苗。

3. 通用汽車宣告 2035 年全面轉向生產電動汽車

美國總統拜登 27 日簽署一系列因應氣候變遷問題的行政命令後，通用汽車 (GM-US) 計劃將在 2035 年停產燃油車，全面轉向生產電動汽車。

通用汽車 (GM-US) 計劃到 2035 年停止生產所有以柴油和汽油為動力的汽車、卡車和 SUV，並將其全部新車轉向提供電動汽車，這是 2040 年實現碳中和的更廣泛計畫的一部分，

通用汽車執行長 Mary Bara 聲明中表示，通用汽車正在與全球政府和公司一道，努力建立一個更安全，綠色和更美好的世界。該公司已與環保組織 EDF 合作，以訂定全電動汽車的未來共同願景，以及到 2035 年停產燃油車的願望。

4. 思佳訊財報財測遠勝預期

無線通訊 IC 大廠思佳訊 (Skyworks) 周四 (28 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第一季財報，成績大幅優於華爾街預期，多項業務刷新單季紀錄。思佳訊並表示，隨著 5G 時代正式到來，未來成長潛力極大。

2021 財年第一季營收為 15.10 億美元，年增 69%，優於 FactSet 調查分析師預期的 10.6 億美元。 EPS 為 3.36 美元，年增 100%，優於 FactSet 調查分析師預期的 2.09 美元。

Griffin 表示 ：「我們憑藉著技術服務許多領域，思佳訊第四季業績拿下傲人成績，我們將持續為 5G、物聯網、無線通訊基礎設施、自駕運輸和機對機 (M2M) 安裝客戶強勁需求提供服務。」

Griffin 表示，本季營收、EPS、淨利與毛利率等多項數據高於先前財測預期，且皆破單季歷史紀錄。

5. 特斯拉將重返太陽能戰場

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周三 (27 日) 表示，他相信電動車製業務逐漸上軌道後，特斯拉很快能成為太陽能市場的領導者。

馬斯克在周三財報會議上表示，過去幾年來，公司包含從事太陽能技術的團隊，都致力於生產特斯拉的 Model 3。

馬斯克表示：「如今我們已逐漸上軌道，未來將把注意力集中在迅速成長的太陽能市場上，我認為不久之後，特斯拉就會成為太陽能產業的領導者。」

不過特斯拉勢必面對許多激烈競爭，目前屋上太陽能安裝業領導廠 Sunrun 已表示將收購第二大安裝商 Vivint Solar，未來將控制至少 15% 的市場。此外，Eos Energy Enterprises 正在與特斯拉競爭太陽能蓄電業務。