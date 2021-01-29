〈財報〉思佳訊財報財測遠勝預期 預告5G成長潛力大 盤後漲12%

無線通訊 IC 大廠思佳訊 (Skyworks) 周四 (28 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第一季財報，成績大幅優於華爾街預期，多項業務刷新單季紀錄。思佳訊並表示，隨著 5G 時代正式到來，未來成長潛力極大，盤後應聲大漲 12%。

思佳訊股價日線圖 (圖: Google)

F2021 Q2 財測：

營收介於 11.25 億至 11.75 億美元，優於 FactSet 調查分析師預期的 9.2 億美元

non-GAAP 稀釋後 EPS：2.34 美元，優於 FactSet 調查分析師預期的 1.71 美元

毛利率介於 50.5% 至 51%

財務長 Kris Sennesael 於電話會議中表示，手機無線通訊應用持續且快速成長，將扮演第二季成長的主要動能。

思佳訊執行長 Liam Griffin 表示，隨著 5G 時代正式來臨，已看到多市場設備複雜性顯著提升，客戶對無線通訊設備投資力道前所未見，思佳訊有極大的成長潛力。

此外，思佳訊宣布未來將執行 20 億美元的庫藏股回購計畫。

思佳訊 (SWKS-US) 收盤上漲 2.5% 至 151.79 美元，盤後公布財報後，思佳訊飆漲 12.77% 至 180.2 美元 。

F2021 Q1 財報數據：

營收：15.10 億美元，年增 69%，優於 FactSet 調查分析師預期的 10.6 億美元

non-GAAP 稀釋後 EPS：3.36 美元，年增 100%，優於 FactSet 調查分析師預期的 2.09 美元

non-GAAP 營業利益率：41.2%

當季運營現金流：4.85 億美元

Griffin 表示 ：「我們憑藉著技術服務許多領域，思佳訊第四季業績拿下傲人成績，我們將持續為 5G、物聯網、無線通訊基礎設施、自駕運輸和機對機 (M2M) 安裝客戶強勁需求提供服務。」

Griffin 表示，本季營收、EPS、淨利與毛利率等多項數據高於先前財測預期，且皆破單季歷史紀錄。

思佳訊表示，受惠於下一波三星、Oppo、Vivo、小米等 Tier-1 業者的 5G 換機潮，加速第一季思佳訊 Sky5 5G 解決方案的銷售。

此外，第一季歐洲基地台 OEM 客戶 5G 放大器與接收模組已開始批量生產，並與華碩合作推出全球首款超高速 Wi-Fi 6E 擴大頻寬路由器。

在汽車應用方面，思佳訊已與福斯、豐田合作加強汽車的安全系統，另外，還與聯發科合作，針對汽車和物聯網的開發 5G 通訊參考設計。