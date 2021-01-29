SK海力士看好DRAM前景 Q4營業利益翻三倍、全年暴增84% 

疫情帶動手機晶片需求，全球第二大記憶體晶片廠 SK 海力士第 4 季營業利益翻增 298%，遠勝預期，全年獲利勁揚 84%，該公司並看好全年需求穩健，早盤股價漲 1.6 %。

SK 海力士周五公布，第 4 季營業利益年增 298% 至 9659 億韓元，營收攀升 15% 至 7.96 兆韓元，反映晶片出貨增加抵銷價格疲軟的衝擊。

海力士表示，第 4 季 DRAM 出貨季增 11%，但平均價格下滑 7%；NAND Flash 出貨成長 8%，儘管平均銷售價格也下降 8%。

此外，2020 全年營業利益勁增 84% 至 5 兆韓元，營收成長 18% 至 31.9 兆韓元。

雖然疫情和貿易戰打擊記憶體市況，導致記憶體體市場疲軟，但海力士仍提高伺服器市占率，有助營運表現。

展望 2021 年 DRAM 前景，海力士表示，拜客戶投資新資料中心之賜，伺服器產品需求將升高；此外，5G 智慧手機出貨可望增加，將支撐手機記憶體需求居高不下。

至於 NAND Flash 市場，海力士預估第 2 季將回升，在 SSD 固態硬碟強勁需求的刺激下，高庫存水準可望在上半年獲得緩解。

海力士將在今年開始生產第四代 10 奈米 DRAM 和 176 層堆疊 NAND Flash，提高競爭力。