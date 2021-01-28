AMC娛樂開盤噴逾200%數度停牌

週三 (27 日) 全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 開盤股價噴逾 200% 數度停牌，外界懷疑是否是 GameStop 逼空大戲重演？但實際上是，AMC 娛樂最大的破產利空消息被打消了。

受到新冠疫情影響，全球票房大跌 71% 左右，市場研究公司 Comscore 統計，2020 年北美票房收入僅為 22 億美元，遠遠低於 2019 年的 114 億美元。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 上座率全年欠佳，較去年同期下降了約 85%。AMC 去年底就曾表示，現金儲備可能在 2020 年底或 2021 年初耗盡，或通過破產來減輕其債務負擔。

週二 (26 日) AMC (AMC-US) 傳出好消息，該公司已簽署了 9.17 億美元融資協議，意味著任何關於 AMC 即將破產的說法都不會成真了。

週三 AMC 娛樂開盤爆量交易達 5.2 億股，比平均交易量多出十倍，股價直接噴出逾 200%，截稿前，暫報每股 16.07 美元。

巴克萊 (Barclays) 週二在一份致客戶的報告中稱，散戶青睞股焦點已從大型科技股轉向基本上被忽視、做空的小型股。

AMC 目前約有 24% 的流通股量被賣空。本月，AMC 股票上漲超過 650%。