〈美股盤後〉GameStop數度熔斷收黑 道瓊收紅300點

週四 (28 日) 美股自去年 10 月份以來最大拋售潮中恢復過來，隨著上周初領失業金數據優於預期後，迪士尼和英特爾強勢領漲，美股道瓊收紅 300 點，散戶熱炒股 GameStopk、AMC 下滑，晶片股大舉反彈，費半大漲逾 2%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1 億例，死亡數突破 216 萬例，美國累計確診超過 2545 萬例，累計死亡數超過 42.5 萬。

美國南卡羅萊納州發現南非變種病毒首例。世衛組織 (WHO) 警告，新冠變種病毒正助長非洲第二波疫情。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 300.75 點，或 0.99%，收 30,603.92 點。

標普 500 指數上漲 33.95 點，或 0.91%，收 3,784.72 點。

那斯達克指數上漲 66.56 點，或 0.50%，收 13,337.16 點。

費城半導體指數上漲 59.99 點，或 2.09%，收 2,935.12 點。

標普 11 大板塊集體揚升，金融、材料和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.50%；臉書 (FB-US) 下跌 2.62%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.59%。

道瓊成分股多收紅。迪士尼 (DIS-US) 上漲 5.43%；美國運通 (AXP-US) 上漲 4.28%；Nike (NKE-US) 上漲 2.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.59%。

費半成分股氣勢如虹。英特爾 (INTC-US) 上漲 4.62%；美光 (MU-US) 上漲 4.39%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.61%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.22%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.03%；AMD (AMD-US) 下跌 1.49%。

台股 ADR 同步收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.69%。

個股消息

受到 Robinhood 等多家交易平台對數支暴漲股票設限的影響，影音遊戲廠商 GameStop (GME-US) 週四數度熔斷跌停，其股價收跌 44.11% 至每股 193.60 美元。AMC Entertainment (AMC-US) 下跌 56.63%、Bed Bath＆Beyond (BBBY-US) 暴跌 36.40%。

即將上任的參議院銀行業委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週四表示，他計劃就美國股票市場的現狀舉行聽證會。

蘋果週三盤後公布的最新財報優於預期，但由於利多出盡，加上股價估值過高，蘋果 (AAPL-US) 週四收跌 3.50% 至每股 137.09 美元。

臉書 (FB-US) 下跌 2.62% 至每股 265.00 美元。該公司周三盤後公布財報營收和獲利雙雙高於預期，但臉書警告，蘋果今春開始更改 iOS 系統隱私政策，將可能影響到其廣告業務。

特斯拉 (TSLA-US) 上季獲利不如華爾街原先預估，並且未能提供明確的 2021 年交車目標，特斯拉週四收跌 3.32% 至每股 835.43 美元。

週三 Reddit 論壇熱烈討論美國航空可能是下一個 GameStop，美國航空週四最新財報營收和載客率優於華爾街預期，促使美國航空開盤大漲逾 30%，爾後小幅下滑，收紅 9.30% 至每股 18.10 美元。

通用汽車 (GM-US) 計劃到 2035 年獨家提供電動汽車，這是 2040 年實現碳中和的更廣泛計畫的一部分，該公司週四收漲 3.45% 至每股 51.04 美元。

經濟數據

美國 Q4 實質 GDP 季增年率初值報 4.0％，預期 4.1%，前值 33.4%

美國 Q4 消費者支出季增年率初值報 2.5％，預期 2.6%，前值 41.0%

美國 Q4 核心 PCE 季增年率初值報 1.4％，預期 1.5%，前值 3.4%

美國上周 (1/23) 初領失業金報 84.7 萬人，預期 87.5 萬人，前值自 90 萬人上調至 91.4 萬人

美國上周 (1/16) 續領失業金報 477.1 萬人，預期 508.8 萬人，前值自 505.4 萬人下調至 497.4 萬人

美國 12 月新屋銷售年化總數報 84.2 萬戶，預期 86 萬戶，前值 82.9 萬人

華爾街分析

National Securities 首席市場策略師 Arthur Hogan 表示：「財報、財測都很好，加快的疫苗生產步伐，最終美國將有新一輪財政刺激措施出台。」

散戶追捧的 GameStop、AMC 等股票今日收低，Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli ：「雞蛋水餃股繼續主導著市場大量討論，在虛幻之地之外，宏觀經濟背景基本上保持不變，而且大多是積極的。」

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，這不是投資，這不是對個股的審慎分析，這些交易員只是在這場燙手山芋的終極遊戲中，對股票進行投機行為。

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