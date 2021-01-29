〈美股盤後〉GameStop數度熔斷收黑 道瓊收紅300點

週四 (28 日) 美股自去年 10 月份以來最大拋售潮中恢復過來，隨著上周初領失業金數據優於預期後，迪士尼和英特爾強勢領漲，美股道瓊收紅 300 點，散戶熱炒股 GameStopk、AMC 下滑，晶片股大舉反彈，費半大漲逾 2%。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1 億例，死亡數突破 216 萬例，美國累計確診超過 2545 萬例，累計死亡數超過 42.5 萬。
美國南卡羅萊納州發現南非變種病毒首例。世衛組織 (WHO) 警告，新冠變種病毒正助長非洲第二波疫情。
週四 (28 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 300.75 點，或 0.99%，收 30,603.92 點。
- 標普 500 指數上漲 33.95 點，或 0.91%，收 3,784.72 點。
- 那斯達克指數上漲 66.56 點，或 0.50%，收 13,337.16 點。
- 費城半導體指數上漲 59.99 點，或 2.09%，收 2,935.12 點。
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.50%；臉書 (FB-US) 下跌 2.62%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.59%。
道瓊成分股多收紅。迪士尼 (DIS-US) 上漲 5.43%；美國運通 (AXP-US) 上漲 4.28%；Nike (NKE-US) 上漲 2.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.59%。
費半成分股氣勢如虹。英特爾 (INTC-US) 上漲 4.62%；美光 (MU-US) 上漲 4.39%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.61%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.22%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.03%；AMD (AMD-US) 下跌 1.49%。
台股 ADR 同步收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.69%。
個股消息
受到 Robinhood 等多家交易平台對數支暴漲股票設限的影響，影音遊戲廠商 GameStop (GME-US) 週四數度熔斷跌停，其股價收跌 44.11% 至每股 193.60 美元。AMC Entertainment (AMC-US) 下跌 56.63%、Bed Bath＆Beyond (BBBY-US) 暴跌 36.40%。
即將上任的參議院銀行業委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週四表示，他計劃就美國股票市場的現狀舉行聽證會。
蘋果週三盤後公布的最新財報優於預期，但由於利多出盡，加上股價估值過高，蘋果 (AAPL-US) 週四收跌 3.50% 至每股 137.09 美元。
臉書 (FB-US) 下跌 2.62% 至每股 265.00 美元。該公司周三盤後公布財報營收和獲利雙雙高於預期，但臉書警告，蘋果今春開始更改 iOS 系統隱私政策，將可能影響到其廣告業務。
特斯拉 (TSLA-US) 上季獲利不如華爾街原先預估，並且未能提供明確的 2021 年交車目標，特斯拉週四收跌 3.32% 至每股 835.43 美元。
週三 Reddit 論壇熱烈討論美國航空可能是下一個 GameStop，美國航空週四最新財報營收和載客率優於華爾街預期，促使美國航空開盤大漲逾 30%，爾後小幅下滑，收紅 9.30% 至每股 18.10 美元。
通用汽車 (GM-US) 計劃到 2035 年獨家提供電動汽車，這是 2040 年實現碳中和的更廣泛計畫的一部分，該公司週四收漲 3.45% 至每股 51.04 美元。
經濟數據
- 美國 Q4 實質 GDP 季增年率初值報 4.0％，預期 4.1%，前值 33.4%
- 美國 Q4 消費者支出季增年率初值報 2.5％，預期 2.6%，前值 41.0%
- 美國 Q4 核心 PCE 季增年率初值報 1.4％，預期 1.5%，前值 3.4%
- 美國上周 (1/23) 初領失業金報 84.7 萬人，預期 87.5 萬人，前值自 90 萬人上調至 91.4 萬人
- 美國上周 (1/16) 續領失業金報 477.1 萬人，預期 508.8 萬人，前值自 505.4 萬人下調至 497.4 萬人
- 美國 12 月新屋銷售年化總數報 84.2 萬戶，預期 86 萬戶，前值 82.9 萬人
華爾街分析
National Securities 首席市場策略師 Arthur Hogan 表示：「財報、財測都很好，加快的疫苗生產步伐，最終美國將有新一輪財政刺激措施出台。」
散戶追捧的 GameStop、AMC 等股票今日收低，Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli ：「雞蛋水餃股繼續主導著市場大量討論，在虛幻之地之外，宏觀經濟背景基本上保持不變，而且大多是積極的。」
Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，這不是投資，這不是對個股的審慎分析，這些交易員只是在這場燙手山芋的終極遊戲中，對股票進行投機行為。